Caroline von Monaco: 69 Geburtstag von traurigem Vorfall überschattet

Der Geburtstag der Monegassin wird dieses Jahr von einem traurigen Ereignis überschattet: Erst vor wenigen Wochen, Anfang Jänner, wurde bekannt, dass Carolines erster Mann Philippe Junot im Alter von 85 Jahren gestorben ist.

Prinzessin Caroline , die ältere Schwester von Fürst Albert II. , ist am Freitag (23. Jänner 2026) 69 Jahre alt geworden. Wie und in welchem Rahmen die sie ihren Geburtstag feiert, wurde nicht bekannt. Ihren letzten öffentlichen Auftritt hatte Caroline im November anlässlich des Nationalfeiertags von Monaco absolviert, zusammen mit ihrer Schwester Prinzessin Stéphanie und anderen Mitgliedern der Fürstenfamilie.

Schon länger ist es ruhig geworden um die einstige Märchenprinzessin aus dem Haus Grimaldi, die als Teil des internationalen Jetsets bekannt war. Die älteste Tochter des 2005 gestorbenen Fürsten Rainier III. und der US-Filmlegende Grace Kelly ("Über den Dächern von Nizza") spielte im Kulturleben von Monaco aber immer schon eine wichtige Rolle. Sie ist zudem seit langem Präsidentin einer von ihrer Mutter gegründeten international tätigen Kinderhilfsorganisation. Straßenkinder im afrikanischen Kongo nennen sie einfach "Mama Caroline". All dies Aufgaben lassen Caroline, obwohl sie längst vielfache Großmutter ist, an einen Ruhestand mit 69 sicher nicht denken.

Glanz und Glamour, Leid und Drama ziehen sich durch das Leben der Caroline Louise Marguerite von Monaco. Erzogen im englischen Ascot, heiratete sie 1978 gegen den Willen der Eltern den 17 Jahre älteren Versicherungsmann und Playboy Philippe Junot . Zwei Jahre später war sie geschieden. 1983 gab sie dem Italiener Stefano Casiraghi das Jawort. Am 3. Oktober 1990 verunglückte die Liebe ihres Lebens dann bei einem Rennbootunfall bei Monaco tödlich. Die drei gemeinsamen Kinder Andrea , Charlotte und Pierre wurden Halbwaisen. Bereits 1982 wurde Carolines Mutter bei einem Autounfall aus dem Leben gerissen.

Nach diesem Unglück unterstützte Caroline ihren Vater Rainier tatkräftig, stieg zu einer Art "First Lady" des Ministaats auf und übernahm Verantwortung. "Ich erfülle nur meine Pflicht und warte darauf, dass mein Bruder heiratet", dann nämlich müsse dessen Frau die repräsentativen Aufgaben übernehmen, bekannte damals die Adelige. Doch bis dahin dauerte es noch einige Zeit, 2011 erst im Alter von 53 Jahren gab Fürst Albert II. der aus Südafrika stammenden Charlène Wittstock das Jawort.

Längst hatte Caroline selber sich an ihrem Geburtstag 1999 mit dem Deutschen Ernst August Prinz von Hannover vermählt und heißt seitdem offiziell auch Caroline von Hannover. Die gemeinsame Tochter der beiden, Alexandra Prinzessin von Hannover, ist inzwischen 26 Jahre alt. Trotz des Titels ist Caroline in Niedersachsen so gut wie nicht zu sehen. Ihr Ehemann, der Chef des Adelsgeschlechts der Welfen, fehlt indes bei gesellschaftlichen Ereignissen in Monaco schon seit vielen Jahren. Er hielt sich zuletzt vor allem auf seinem Anwesen in Oberösterreich auf. Gemeinsame öffentliche Auftritte liegen lange zurück.

Privatsphäre hat Priorität

Der schillernde Lebensstil der Grimaldis und die Tragödien in der Familie rückten Caroline schon als junge Frau in den Fokus von Paparazzi und der Boulevard-Medien. Der Schutz ihrer Privatsphäre wurde für sie im Lauf der Jahre ein besonderes Anliegen. Sie zog dafür durch viele juristische Instanzen, bis hin vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg.

Längst steht inzwischen aber die nächste Generation der Monaco-Adeligen im Rampenlicht. Carolines jüngster Sohn mit ihrem zweiten Ehemann, Pierre Casiraghi, gehört inzwischen mit seiner aus einer italienischen Aristokratenfamilie stammenden Ehefrau Beatrice zu einem der Glamour-Paare des Fürstentums. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder. Über ihr Privatleben geben die beiden aber wenig preis. Auch Tochter Charlotte Casiraghi hat inzwischen zwei eigene Kinder und ist häufig in Hochglanzblättern zu sehen.