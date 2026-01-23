Palastrevolte: Zwei ranghohe Royals finden, Charles hat Andrew zu "hart" bestraft

Seine Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wurden Andrew Mountbatten-Windsor zum Verhängnis. Als ranghoher Royal ist er bereits vor Jahren zurückgetreten. Im vergangenen Jahr fiel die Entscheidung, dass der Bruder von König Charles III. seinen Prinzentitel und den Titel Duke of York niederlegen muss - wodurch er quasi zum Bürgerlichen degradiert wurden. Anne und Edward sollen weiterhin zu Andrew halten Der Monarch hat Andrew im Oktober 2025 offiziell alle seine royalen Titel, militärischen Ehrenränge und die Anrede "Königliche Hoheit" entzogen, wobei Prinz William als treibende Kraft hinter dieser Entscheidung gilt. Doch angeblich sind nicht alle ranghohen Mitglieder der Königsfamilie der Meinung, dass Andrew eine solche Strafe verdient hat.

Prinzessin Anne und Prinz Edward sollen die Behandlung durch das Königshaus für ungerechtfertigt halten. Angeblich war vor allem Anne besorgt über den Entzug von Andrews Prinzentitel. Sie soll Charles' Durchgreifen offen kritisiert haben. "Anne hat sich sehr offen gegenüber dem König und William über Andrews Behandlung geäußert", verrät eine Quelle der Daily Mail. Die Sorge der Geschwister gelte auch Andrews neuer Unterkunft. Der 65-Jährige soll künftig auf der Marsh Farm auf dem Sandringham-Anwesen unterkommen. "Die Hauptsorge ist, dass es zu abgelegen ist und dass es unklug sein könnte, Andrew abgeschnitten zu lassen", so ein Insider. "Es gibt mehrere Meinungsverschiedenheiten zwischen Andrew und dem König sowie zwischen dem König und der weiteren Familie – einige sind überzeugt, dass der König seinen Bruder zu hart behandelt hat."

Doch der König sah sich Berichten zufolge "ohne Alternative". Die Enthüllungen über Andrews Beziehung zu Jeffrey Epstein hätten dem Königshaus außerdem bereits zu viel Schaden zugefügt, hieß es im "Palace Confidential"-Podcast der Daily Mail, in dem ebenfalls um die angebliche Revolte gegen Charles' Entscheidung hinter den Palastmauern diskutiert wurde. Richard Key zufolge sollen Prinzessin Anne und Prinz Edward eine natürliche brüderliche und schwesterliche Sorge um Andrew hegen und auch um die psychische Gesundheit ihres Bruders besorgt sein. Key zufolge sollen Königin Camilla und William hingegen der Ansicht gewesen sein, der König sei nicht streng genug mit Andrew umgegangen. Andrew soll Flucht ins Ausland erwägen Richard Eden schildert eine etwas andere Version der Geschichte. Ihm sei gesagt worden, dass William und Kate die psychische Verfassung des Ex-Prinzen sehr wohl auch am Herzen liege und die beiden sich durchaus vergewissern wollten, dass es ihm gut gehe. In der Sendung sagten die Diskussionsteilnehmer außerdem, dass Andrew in Zukunft viel Zeit außerhalb Großbritanniens verbringen werde, wo er willkommener sei.