Seitensprünge: Komiker Oliver Pocher war untreu

Der deutsche Komiker Oliver Pocher hat im Gespräch mit seinem Podcastkollegen und Freund Pietro Lombardi verraten, in Beziehungen in der Vergangenheit nicht immer treu gewesen zu sein. "Bist du schon mal fremdgegangen", will der Sänger wissen. Pocher antwortet: "Klar". Lombardi scheint es kaum glauben zu können. Er selbst schwöre, noch nie untreu gewesen zu sein. "Ich bin noch nicht mal in Versuchung gekommen."

Lombardi ist derzeit Pochers Gesprächspartner in seinem Pocast "Die Pochers! Frisch recycelt". Mehrere deutsche Medien zitierten aus der jüngsten Folge. Demnach habe Pietro etwa wissen wollen, ob der Seitensprung in der Jugendzeit passiert sei. Pocher: "Auch schon mal danach." In einer Ehe sei er aber nie fremgegangen.

Mitbewohner und Kollegen

Sänger Pietro Lombardi hatte im vergangen Jahr nach der Trennung von seiner Verlobten Laura Maria Rypa vorerst Unterschlupf bei Pocher gefunden. Er habe im Keller seinen eigenen kleinen Bereich mit separatem Eingang und ein etwa 25 Quadratmeter großes Zimmer, schrieb Lombardi im September auf Instagram. "Also WG würde ich das nicht nennen", betonte er. "Wenn ich abends nach Hause komme, gehe ich nicht über Ollis Haustür, sondern direkt in mein Zimmer eben über diesen separaten Eingang." Ihm wäre es auch unangenehm, das private Familienleben von Pocher zu stören, wenn er jedes Mal durchs Haus laufen würde, sagte Lombardi.