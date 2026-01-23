Mikrofon am Klo und Deutschpflicht: Dschungelcamp mit harten Regeln
Fans von RTLs Reality-TV-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", besser bekannt als das Dschungelcamp, fiebern Anfang des Jahres schon dem Start der neuen Staffel entgegen. Am 23. Jänner um 20:15 Uhr geht's los: Zwölf Prominente ziehen in den australischen Busch ein und kämpfen wieder um die begehrte Dschungelkrone.
Doch einfach wird der Wettkampf allerdings nicht, denn es im Camp gelten strenge Regeln. Wer sich nicht daran hält, dem droht im schlimmsten Fall der Rauswurf.
Dschungelcamp 2026: Das sind die Regeln
Zum Regelwerk in der 19. Staffel des Dschungelcamps zählen laut Bild-Informationen unter anderem:
Campgrenzen dürfen nicht verlassen werden: Die Stars müssen sich grundsätzlich im Zentrum des Camps aufhalten. Ausnahmen gelten nur für Interviews, den Gang zur Toilette oder das Antreten von Dschungelprüfungen.
Keine Privatsphäre: Selbst kurze Wege zur Dusche, zum Plumpsklo oder zur Holzsammelstelle dürfen aus Sicherheitsgründen ausschließlich in Begleitung zurückgelegt werden.
Deutschpflicht: Die Teilnehmer dürfen sich untereinander ausschließlich auf Deutsch verständigen. Gespräche auf Englisch oder in anderen Fremdsprachen gelten als Regelverstoß und werden sanktioniert.
Mikrofon muss fast pausenlos getragen werden: Selbst bei intimen Momenten wie dem Toilettengang darf das Mikrofon nicht abgelegt werden. Damit will die Produktion verhindern, dass "heimliche" Gespräche stattfinden, bei denen etwa Absprachen oder Regelverstöße vorkommen. Lediglich beim Duschen und Schlafen darf das Mikro abgenommen werden.
Tagsüber schlafen verboten: Auch bei großer Erschöpfung ist tagsüber Schlafen nicht erlaubt. Selbst ein kurzes Nickerchen in der Hängematte gilt als Regelverstoß.
Nachtwache ist Pflicht: Nachts müssen stets zwei Camper am Lagerfeuer Wache halten, während der Rest der Truppe schläft. Die Nachtwache erfolgt in Schichten von meist zwei bis drei Stunden. Flüstern oder kurz wegdösen ist streng untersagt.
Baden im Fluss verboten: Sich im Fluss zu baden, ist den Stars untersagt, jedoch darf man an einer markierten Stelle das Geschirr waschen.
Essen darf nicht aufgehoben werden: Die Grundverpflegung, die aus Reis und Bohnen besteht, muss unverzüglich gegessen werden, da offene Speisereste wilde Tiere anlocken könnten.
Wildtiere dürfen nicht getötet werden: Tauchen Tiere wie Schlangen oder Spinnen im Camp auf, dürfen diese keinesfalls getötet werden. In solchen Fällen sollen die Teilnehmer laut rufen oder das Dschungeltelefon benutzen und auf Hilfe warten.
Bei Regelverstoß drohen harte Konsequenzen
Wer sich nicht an die strengen Vorgaben hält, muss mit Sanktionen rechnen. Dazu zählen unter anderem der Entzug von Zigaretten oder das Abgeben eines der wenigen Luxusartikel. Jeder Promi darf lediglich zwei persönliche Luxusgegenstände mit ins Camp nehmen. Ansonsten stellt die Produktion nur das Nötigste zur Verfügung: Camp-Kleidung, Seife, Toilettenpapier, Anti-Mücken-Spray, Handtücher, Sonnencreme sowie Zahnpasta und Zahnbürste.
Bei schweren oder wiederholten Regelverstößen kann es im äußersten Fall auch zu einem Rauswurf kommen.
Dschungelcamp 2026: Was ist neu?
In der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" werden es die Dschungelcamper in diesem Jahr mit vielen neuen Prüfungen zu tun bekommen. Das kündigte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner in einem Gespräch mit TV Digital an. "Natürlich haben wir ein paar wiederkehrende Klassiker wie den 'Creek der Sterne', aber rund 90 Prozent der Prüfungen sind neu", sagte er. Darüber hinaus sei auch noch "eine größere Änderung" geplant.
Worum es sich dabei genau handelt, blieb zunächst unklar. "Diese Überraschung kommt direkt in der ersten Show", versprach Küttner.
