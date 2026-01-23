Fans von RTLs Reality-TV-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", besser bekannt als das Dschungelcamp, fiebern Anfang des Jahres schon dem Start der neuen Staffel entgegen. Am 23. Jänner um 20:15 Uhr geht's los: Zwölf Prominente ziehen in den australischen Busch ein und kämpfen wieder um die begehrte Dschungelkrone.

Doch einfach wird der Wettkampf allerdings nicht, denn es im Camp gelten strenge Regeln. Wer sich nicht daran hält, dem droht im schlimmsten Fall der Rauswurf.