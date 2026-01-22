Dschungelcamp 2026: Wer reist mit wem? Die Begleitpersonen der Stars

Wenn die RTL-Dschungelstars nach Down Under fliegen, sind sie nicht allein: Im Schlepptau haben sie Vertraute, Weggefährten, Freunde - oder Manager. Die 19. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" startet am Freitag (23. Jänner, 20.15 Uhr, zu sehen auch auf RTL+). 2026 mit von der Partie: Ariel (22), Reality-Star

Umut Tekin (28), Reality-Star

Patrick Romer (30), TV-Bauer

Samira Yavuz (32), Reality-Star

Eva Benetatou (33), Reality-Star

Gil Ofarim (43), Musiker

Simone Ballack (49), Unternehmerin

Mirja du Mont (50), Schauspielerin

Stephen Dürr (51), Schauspieler

Hardy Krüger (57), Schauspieler

Hubert Fella (58), Produkttest-Legende

Nicole Belstler-Boettcher (62), Schauspielerin

Wer reist mit wem nach Australien? Ariel bringt ihre Tante Özlem mit. Im Gespräch mit RTL sagt sie: "Sie ist für mich wie meine Mama. Und ja, sie ist einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben, neben meiner Tochter."

Samira Yavuz setzt auf ihre Managerin und Freundin Filiz Rose und ihre Familie. "Mit dabei sind auf jeden Fall auch meine Mutter, meine Cousine und meine zwei Kinder."

Eva Benetatou fliegt mit Reality-Star und Unternehmerin Claudia Obert ein, "meine Freundin und die Patentante meines Sohnes. Sie ist für uns wie Familie. Und ich weiß, dass Claudia wie eine Löwin vor mir stehen wird und ihr Bestes geben wird und euch alle unterhalten wird. Und vor allem wird sie vielleicht der ein oder anderen Situation mal den Wind aus den Segeln nehmen".

Simone Ballack holt sich Rückendeckung von ihrer Managerin und Freundin Birgit Fischer-Höper. Diese ist routiniert: "Sie war auch letztes Jahr mit Lilly Becker im Dschungel", so Ballack zu RTL.

Mirja du Mont vertraut Manager und Freund Dominik Laux. "Der kennt mich nämlich seit 25 Jahren. Er war vorher schon mein Stylist. Ein guter Freund von mir. Und da weiß ich, wenn ich echt schlecht drauf bin, dann kriegt er es ab und er wird es einfach so runterschlucken und lächeln."

Nicole Belstler-Boettcher ist mit Freundin Gloria Viagra am Start. "Sie ist auch Coach seit Neuestem. Sie muss mich noch coachen, im Flieger, wo sie mich ertragen muss mit meiner Flugangst. So viele Menschen können nämlich auch gar nicht vier Wochen weg. Ich freue mich wahnsinnig, dass Gloria mir das Händchen hält und ich weiß auch, da habe ich einfach einen super loyalen Menschen. Und ich muss jemanden dabei haben, wo ich weiß, es passt menschlich und passt auf mich auf und sagt was Nettes."

Patrick Romer kommt mit Freundin Annelie Henze und meint: "Ich muss sagen, meine Begleitperson ist wirklich die tollste Frau, die es gibt. Und ja, ich freue mich, sie dabei zu haben. Ich werde sie auch vermissen im Camp."

Umut Tekin entschied sich für seinen großen Bruder Ercan Tekin. "Ich habe schon viel mit ihm erlebt, ich kann mich bei ihm fallen lassen. Er war schon immer in schwierigen Momenten und Lebenssituationen für mich da, wo kein anderer da war. Er kennt mich in- und auswendig. Mit ihm habe ich alles durchgemacht in meiner Vergangenheit und das ist der Punkt, wo ich sage, dass mein Bruder auf jeden Fall mitkommen muss."

Gil Ofarim kommt mit Cousin Tzviki Cohen. "Tzviki ist ein paar Jahre älter als ich und für mich einer der wichtigsten Menschen auf diesem Planeten. Immer bevor ich ein großes Projekt gestartet habe in der Vergangenheit, war ich in Israel und habe mit ihm darüber gesprochen. Diesmal - aus verschiedenen Gründen - ging es nicht. Dann kommt er zum Projekt selber, worauf ich sehr stolz bin."

Stephen Dürr wird begleitet von Ehefrau Katharina Dürr und ihren Teenager-Zwillingen. Er meint: "Das wird ein Fest."

Auch Hardy Krüger wird von seiner Ehefrau Alice Krüger begleitet.

Hubert Fella unterstützt sein Vertrauter Patrick Kroner: "Er ist mein bester Freund zurzeit. Wir gehen viel auf Partys und sind viel unterwegs. Er kennt mich ziemlich gut."

