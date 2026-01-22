Dschungelcamp 2026: Welche Luxusartikel die Stars mitnehmen

Schon nach wenigen Tagen enthüllt der Dschungel das wahre Gesicht der Stars, verspricht RTL kurz vor Start der 19. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (ab 23. Jänner, 20.15 Uhr, zu sehen auch auf RTL+ ). Das Zusammenleben im Team, der gemeinsame Überlebenskampf werde da zur obersten Priorität, heißt es. Individuelle Wünsche und Befindlichkeiten müssen zurückgestellt werden. Im Dschungel gibt es eben keinen Promi-Bonus.

Trotz des Spaß- und Unterhaltungsfaktors der Show soll der Dschungel-Aufenthalt für die Stars auch diesmal alles andere als ein Kinderspiel werden. Die Prominenten werden unter freiem Himmel mitten im australischen Dschungel leben - dem gefährlichsten der Welt. Die giftigsten Pflanzen und die gefährlichsten Tiere sind hier zu Hause.

Das bisschen Luxus im Dschungelcamp

Fünf Zigaretten sind für jeden Raucher pro Tag erlaubt. Jeder Camper und jede Camperin darf nur zwei Luxusgegenstände in das Camp mitnehmen.