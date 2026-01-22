Dschungelcamp 2026: Welche Luxusartikel die Stars mitnehmen
Schon nach wenigen Tagen enthüllt der Dschungel das wahre Gesicht der Stars, verspricht RTL kurz vor Start der 19. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (ab 23. Jänner, 20.15 Uhr, zu sehen auch auf RTL+). Das Zusammenleben im Team, der gemeinsame Überlebenskampf werde da zur obersten Priorität, heißt es. Individuelle Wünsche und Befindlichkeiten müssen zurückgestellt werden. Im Dschungel gibt es eben keinen Promi-Bonus.
Trotz des Spaß- und Unterhaltungsfaktors der Show soll der Dschungel-Aufenthalt für die Stars auch diesmal alles andere als ein Kinderspiel werden. Die Prominenten werden unter freiem Himmel mitten im australischen Dschungel leben - dem gefährlichsten der Welt. Die giftigsten Pflanzen und die gefährlichsten Tiere sind hier zu Hause.
Das bisschen Luxus im Dschungelcamp
Fünf Zigaretten sind für jeden Raucher pro Tag erlaubt. Jeder Camper und jede Camperin darf nur zwei Luxusgegenstände in das Camp mitnehmen.
- Ariel (22), Reality-Star, soll ein Polster mit Fotos ihrer Tochter und ihres verstorbenen Vaters trösten. Lipgloss soll für "ein bisschen Glow" sorgen, sagt sie im Vorab-Gespräch mit RTL.
- Umut Tekin (28), Reality-Star, braucht Bräunungscreme und Bartkamm. "Ich will auf jeden Fall im Fernsehen schon gut aussehen", meint er.
- Patrick Romer (30), TV-Bauer, hat Freundin Annelie und sein Lieblingstier auf einen Polster drucken lassen. Außerdem kommt er mit einer Kreuzkette.
- Samira Yavuz (32), Reality-Star, kommt mit einem Polster mit einem Foto ihrer beiden Kinder darauf und einem Lippenpflegestift.
- Eva Benetatou (33), Reality-Star, entschied sich für einen Polster mit einem Bild von Sohn George und ein Parfüm.
- Gil Ofarim (43), Musiker, nimmt Ohrstöpsel und eine weiche Unterlage mit. "Auf meinem Kissen steht auf Hebräisch noch: Gute Nacht. Das hat meine Familie mir darauf geschrieben und das bedeutet mir natürlich viel."
- Simone Ballack (49), Unternehmerin, nimmt eine Kette mit der Asche ihres verstorbenen Sohnes Emilio und Babypuder mit.
- Mirja du Mont (50), Schauspielerin, hat auch ein Foto ihrer Kinder auf einen Polster drucken lassen und nimmt noch Make-up mit.
- Stephen Dürr (51), Schauspieler, hat Ohrstöpsel und Mundwasser im Gepäck.
- Hardy Krüger (57), Schauspieler, zieht mit Schlafmaske und Ohrstöpsel für besseren Schlaf in den Dschungel.
- Hubert Fella (58), TV-Produkttester, kommt mit einem Polster mit dem Gesicht seines Ehemannes Matthias Mangiapane und seines verstorbenen Hundes Joyce. "Die ist leider letztes Jahr gestorben. Jetzt passt sie auf jeden Fall auf mich auf, das weiß ich." Sein zweiter Luxusgegenstand sind Ohrstöpsel.
- Nicole Belstler-Boettcher (62), Schauspielerin, entschied sich für einen "Bettbezug meiner Mutter und den Düften meiner Kinder". Ein Concealer könnte helfen, Augenringe abzudecken.
Ansonsten wird es mit Feldbetten, feuchten Schlafsäcken, Lagerfeuer und ein Plumpsklo auch in der kommenden Staffel keinerlei Luxus geben. Fließend Wasser gibt es nur in Form eines Wasserfalls und nur am Camp eigenen Teich findet sich Wasser zum Kochen, Baden und Waschen. Uhren, Bücher, Zeitungen und Smartphones werden den Stars vor Einzug in das Camp abgenommen. Es gibt keine Hilfe von außen, alles muss selbst erledigt werden: Lagerfeuer entzünden, Wasser abkochen, Wäsche waschen, Essen zubereiten sowie Toilette leeren und reinigen.
