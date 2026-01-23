William und Kate: Liebesgesten als Ablenkung? Insider packt über Scheidungsgerüchte aus

Am Dienstag zeigten sich Prinz William und Prinzessin Kate bei ihrem Schottland-Besuch verliebter denn je. Die beiden tauschten bei jeder Gelegenheit zärtliche Gesten aus. Uns es macht den Eindruck, als wäre die auffällige Charme-Offensive, die das Paar an den Tag legte, nicht nur ein Mittel, um vom Wirbel um Prinz Harrys Zeugenaussage vor Gericht abzulenken, die ebenfalls diese Woche in London stattfand.

Die beiden PR-Profis William und Kate sehen sich bereits seit einigen Wochen mit bösen Spekulationen um ihre Ehe konfrontiert. Ausgelöst wurden diese während des Staatsbesuchs von Donald und Melania Trump in Großbritannien im September des vergangenen Jahres. Damals meinten einige Royal-Beobachter, der US-Präsident und seine Frau hätten verliebter gewirkt als William und Kate. Scheidung? William und Kate "haben mit Herausforderungen zu kämpfen" Diese Woche berichtete auch das Klatsch-Portal Radar Online, der Prinz und die Prinzessin von Wales würden vor ihrem 15. Hochzeitstag, den sie im April begehen werden, tatsächlich vor Schwierigkeiten stehen. Von einer Trennung oder gar Scheidung könne aber nicht die Rede sein, stellte eine palastinterne Quelle fest.

"Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein", sagte der Palastinsider zu den Spekulationen über Eheprobleme bei den Waleses. "Kate und William haben zwar mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Sie ist in Remission nach ihrer Krebserkrankung und sie haben schließlich drei kleine Kinder, aber es ist bei Weitem nicht so schlimm, wie gemunkelt wird. Ehrlich gesagt sind sie von den Behauptungen genervt." Spekulationen um Eheprobleme waren erneut aufgeflammt, als William seiner Frau am 9. Jänner an ihrem 44. Geburtstag nicht öffentlich gratulierte. Kate hatte an ihrem Ehrentag lediglich eine persönliche Video-Botschaft veröffentlicht. Doch auch das hätte nichts zu bedeuten. Der von Radar Online zitierte Insider warnt davor, zu viel hineinzuinterpretieren. Er fügte hinzu: "Tatsächlich bat Kate William darum, ihren Beitrag nicht zu kommentieren, da sie ihre Videobotschaft für sich sprechen lassen wollte."