Williams und Kates Schottland-Reise: Charme-Offensive mit bitterem Beigeschmack

Während sich Prinz Harry wegen seines Verfahrens gegen die britische Boulevardpresse in London aufhält, sammeln Prinz William und Prinzessin Kate diese Woche zwei Tage lang in Schottland Sympathiepunkte. Das Ehepaar absolvierte am Dienstag mehrere Auftritte in Falkirk und Stirling, um "die schottischen Traditionen und ihr kulturelles Erbe in den Fokus zu rücken und zu zeigen, wie sie Gemeinschaften verbinden und Generationen inspirieren". Prinz William gab in Schottland den Gentleman für Kate Dabei gaben sich der Thronfolger und seine Frau besonders nahbar, entspannt - und eingespielt. William feuerte Kate an, als sie in der National Curling Academy in Stirling ihre ersten Curling-Versuche auf dem Eis machte. Laut Daily Mail half der Thronfolger der Mutter seiner drei Kinder auch dabei, sicher auf das Eis zu gelangen. William bewies sich zudem als wahrer Gentleman, als er den Mantel seiner Ehefrau hielt, während diese bei "Radical Weavers" das Weben ausprobierte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/POOL/RUSSELL CHEYNE / RUSSELL CHEYNE Prinzessin Kate stellte ihre Curling-Fertigkeiten unter Beweis

Als das Ehepaar von Royal-Fans begrüßt wurde, gab sich Prinz William beste Mühe, seine Ehefrau zu unterstützen. Er legte Kate liebevoll den Arm auf den oberen Rücken, als sie für Fotos mit der Öffentlichkeit posierten und sich mit Menschen unterhielten, die sich versammelt hatten, um einen Blick auf das Thronfolgerpaar zu erhaschen. Und auch Kate suchte stets die Nähe ihres Mannes, um in einem Moment ihren Arm um ihn zu legen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Lesley Martin Prinz William und Prinzessin Kate tauschten in Schottland liebevolle Gesten aus.

Generell fand das Ehepaar trotz seines vollen Terminkalenders immer wieder Zeit, um subtile romantische Gesten auszutauschen - von zärtlichen Berührungen bis hin zu liebevollen Blicken. Versuch, Harry zu meiden? Der Aufenthalt der Royals in Schottland kann durchaus als gelungene Charme-Offensive bezeichnet werden. Immerhin wurde in den vergangenen Tagen viel darüber spekuliert, dass William und Kate mit ihrer vergangene Woche kurzfristig angekündeten Reise dem Wirbel um Prinz Harrys London-Aufenthalt entgehen wollen. So sagte etwa Royal-Expertin Jennie Bond über Wiliams und Kates Termine in Schottland während Harrys England-Visite: "Die Fronten sind also klar. Harry wird sich auf seinen Prozess konzentrieren, und es ist wahrscheinlich, dass er seinen Vater – oder natürlich seinen Bruder – während dieser Reise nicht sehen wird." (dazu mehr)