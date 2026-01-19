Williams und Kates überraschende Entscheidung vor Harrys Rückkehr zieht klare Grenze

Laut Mirror werde sich Prinz William am Tag der Zeugenaussage seines jüngeren Bruders weit entfernt von London aufhalten und Termine in Bristol wahrnehmen.

Royal-Expertin Jennie Bond zufolge würde dies viel über die Royals und ihre Beziehungen aussagen.

Die ehemalige BBC-Königshauskorrespondentin erklärte gegenüber dem Mirror: "Eigentlich sollte es eine so unkomplizierte Beziehung sein: Vater und Sohn, die sich immer wieder treffen, obwohl sie auf verschiedenen Kontinenten leben. Aber so einfach ist es ganz und gar nicht. Ihre Beziehung ist äußerst komplex."

Unterschiedliche Meinungen in Bezug auf britische Presse

"Wir wissen aus Harrys Buch, dass Charles entschieden anderer Meinung ist als sein Sohn, was dessen Vorgehen gegen die Boulevardpresse – und die damit verbundenen Klagen – angeht", führte Bond bezugnehmend auf Harrys 2023 erschienene Memoiren mit dem Titel "Spare" (deutscher Titel "Reserve") aus. "Der König ist der Ansicht, dass er und der Rest der Familie sich im Allgemeinen darüber hinwegsetzen und ihrem Leben und ihren Aufgaben nachgehen sollten."

Harry hingegen habe es sich zur Aufgabe gemacht, die britische Presse zu "reformieren". "Es mag also ein glücklicher Zufall sein, dass Charles sich wie üblich im Jänner in Schottland aufhält, wenn Harry aus Kalifornien zurückfliegt, um sich vor Gericht gegen Associated Newspapers zu stellen", kommentierte Bond die Situation.

Adelsexperten: "Die Fronten sind klar"