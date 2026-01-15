William und Kates nächster Schritt: Ein strategischer Schachzug gegen Harry?
Zusammenfassung
- William und Kate reisen nächste Woche nach Schottland, um an mehreren Terminen schottische Traditionen und das kulturelle Erbe hervorzuheben.
- Die Reise fällt mit Prinz Harrys Aufenthalt in London zusammen, was Spekulationen über den Zeitpunkt auslöst.
- Catherine plant, ihre öffentliche Rolle neu zu definieren und künftig die Bedeutung von Verbundenheit und menschlichen Beziehungen stärker zu betonen.
Der Kensington-Palast hat bekannt gegeben, dass der Prinz und die Prinzessin von Wales in den kommenden Tagen eine Sonderreise unternehmen werden, auf der sie eine Reihe von Terminen wahrnehmen werden.
William und Kate reisen gemeinsam nach Schottland
Demnach wird das Thronfolgerpaar kommenden Dienstag nach Schottland reisen. Hier werden William und Kate einen Tag lang mehrere Auftritte in Falkirk und Stirling absolvieren, um "die schottischen Traditionen und ihr kulturelles Erbe in den Fokus zu rücken und zu zeigen, wie sie Gemeinschaften verbinden und Generationen inspirieren."
Schottland ist für William und seine Ehefrau von besonderer Bedeutung. Die beiden haben sich hier an der Universität St. Andrews in jungen Jahren kennen und lieben gelernt. Auch ihren 14. Hochzeitstag hat das Paar in Schottland gefeiert.
Damals besuchten sie gemeinsam die Isle of Mull, eine Insel im Westen Schottlands. Nach einem Tag voller offizieller Termine verbrachten die beiden dann die Nacht in einem Cottage.
Das Paar hatte am 29. April 2011 in der Londoner Westminster Abbey geheiratet.
Strategischer Zug, um Harry zu meiden?
Der Zeitpunkt der in wenigen Tagen bevorstehenden Reise sorgt jedoch für Spekulationen: Der Schottland-Aufenthalt Paares findet ausgerechnet in jener Woche statt, in der sich Prinz Harry wegen seines Prozesses gegen den Verleger der Daily Mail vor dem High Court in London aufhalten wird.
Williams und Kates Abwesenheit scheint sicherzustellen, dass es zu keinem Wiedersehen mit dem Herzog von Sussex kommen wird. Auch dem Wirbel um Harrys Prozess dürften der Prinz und die Prinzessin damit entkommen.
Die Bekanntgabe der bevorstehenden Reise erfolgt, nachdem der Mirror enthüllt hatte, dass Catherine gemeinsam mit ihren königlichen Beratern ein neues Programm für öffentliche Auftritte sowie Projekte für das kommende Jahr entwickelt hat, welche die Bedeutung von Verbundenheit und menschlichen Beziehungen hervorheben sollen.
Demnach hat die Princess of Wales vor, ihre öffentliche Rolle neu zu definieren.
