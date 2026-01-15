William und Kates nächster Schritt: Ein strategischer Schachzug gegen Harry?

Der Kensington-Palast hat bekannt gegeben, dass der Prinz und die Prinzessin von Wales in den kommenden Tagen eine Sonderreise unternehmen werden, auf der sie eine Reihe von Terminen wahrnehmen werden.

William und Kate reisen gemeinsam nach Schottland

Demnach wird das Thronfolgerpaar kommenden Dienstag nach Schottland reisen. Hier werden William und Kate einen Tag lang mehrere Auftritte in Falkirk und Stirling absolvieren, um "die schottischen Traditionen und ihr kulturelles Erbe in den Fokus zu rücken und zu zeigen, wie sie Gemeinschaften verbinden und Generationen inspirieren."

Schottland ist für William und seine Ehefrau von besonderer Bedeutung. Die beiden haben sich hier an der Universität St. Andrews in jungen Jahren kennen und lieben gelernt. Auch ihren 14. Hochzeitstag hat das Paar in Schottland gefeiert.