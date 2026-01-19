Seitdem Prinz Harry und Meghan Markle 2020 bekannt gaben, sich von ihren royalen Pflichten zurückzuziehen, herrscht zwischen ihnen und der Rest der königlichen Familie der Haussegen gewaltig schief, die entstandene tiefe Kluft ist bis heute nicht überwunden. Besonders der Umzug von Harry mit seiner Familie nach Kalifornien hat ihn von Papa König Charles und Bruder Prinz William noch weiter distanziert – und das nicht nur räumlich. Doch auch andere Familienmitglieder hat Harry mit diesen Entscheidungen außerordentlich verärgert. So soll der 2021 verstorbene Prinz Philip sich sogar geweigert haben, mit seinem Enkel zu sprechen.

"Sandringham Summit" ohne Prinz Philip Nach der Bekanntgabe, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex dem royalen Leben den Rücken kehren wollen, wurde Harry wenige Tage später zurück nach Großbritannien beordert. Bei einem Krisentreffen, das als "Sandringham Summit" bekannt wurde, diskutierte er mit hochrangigen Mitgliedern der Königsfamilie, darunter König Charles III., Prinz William und die verstorbene Königin Elizabeth II., seine Großmutter. Meghan blieb zu diesem Zeitpunkt in Kanada, wo das Paar mit seinem jungen Sohn Archie einige Wochen verbracht hatte. Prinz Philip, der als enger Vertrauter seiner Enkel Harry und William galt, entschied sich jedoch, nicht an den Gesprächen teilzunehmen. Laut der Dokumentation "Megxit: Inside the Sandringham Summit" habe der Duke of Edinburgh aus großer Enttäuschung über Harrys Entscheidung den Kontakt verweigert. Der renommierte Autor Andrew Morton erklärte: "Prinz Philip ist jemand, der sich nicht gerne mit Dummköpfen umgibt, und er war entsetzt, dass sie an einen Punkt angelangt waren, an dem die königliche Familie darüber entscheiden musste, ob sie sich trennen würde oder nicht." (via dem Portal express.co.uk). Die königliche Expertin Emily Andrews bestätigte dies und fügte hinzu: "Philip war so wütend, dass er sich weigerte, überhaupt dort zu sein. Mir wurde gesagt, dass er es einfach nicht über sich bringen konnte, seinen Enkel zu sehen. Er hielt es für einen großen Pflichtverstoß."