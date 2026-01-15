Bericht: Meghans abgehobene Forderungen für Rückkehr nach England

Herzogin Meghans letzte Reise nach England erfolgte zum Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. im September 2022. Nun wird berichtet, die Herzogin von Sussex könnte dieses Jahr mit ihrem Ehemann Prinz Harry Großbritannien nach langer Zeit wieder einen Besuch abstatten. Kommt Meghan mit Archie und Lilibet 2026 nach England? Obwohl es vom Team der Sussexes noch nicht bestätigt wurde, wird vermutet, dass Meghan diesen Sommer mit ihrem Mann nach England fliegen könnte, um den Countdown zu den Invictus Games 2027 in Birmingham zu begleiten. Gerüchten zufolge könnten die beiden auch ihre Kinder Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) mitbringen, wie unter anderem express.co.uk berichtet.

Die ehemalige Schauspielerin Meghan hatte sich eigenen Angaben zufolge während ihrer Zeit im Königshaus nie wohl gefühlt. Ihr Verhältnis zu den britischen Royals gilt als angespannt. Auch beim britischen Volk erfreut sich Meghan keiner hohen Beliebtheitswerte - und so verwundert es fast nicht, dass im Vorfeld ihrer möglichen Großbritannien-Reise (mal wieder) Unkenrufe laut werden. Meghan: Diva-Allüren im Vorfeld ihrer Reise in die UK? So erzählte Quelle Rob Shuter auf seinem Substack "Naughty But Nice", dass Meghan angeblich Diva-Allüren an den Tag legen würde, um bei dem England-Besuch unbedingt die "totale Kontrolle" zu behalten. Angeblich habe sie 44-Jährige sogar verlangt, dass keiner ihrer Angestellten sie "ansehen" dürfe. "Jeder, der mit ihr in Kontakt tritt, muss sie ‚Ihre Königliche Hoheit, die Herzogin von Sussex‘ nennen. Ohne Ausnahme", heißt es.