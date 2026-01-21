Das Thema frühkindliche Erziehung liegt Prinzessin Kate besonders am Herzen. Es wird gemeinhin als ihre Lebensaufgabe bezeichnet. 2021 gründete sie das Institut Centre for Early Childhood, das eine mental gesündere und fürsorglichere Gesellschaft schaffen soll. Und es ist genau drei Jahre her, dass Kate ihre Kampagne "Shaping Us" ins Leben rief, die darauf abzielt, das gesellschaftliche Verständnis für die Bedeutung der frühen Kindheit für die Entwicklung des Erwachsenenalters und der Gesellschaft als Ganzes zu verbessern.

Kates wichtigstes Projekt erlitt herben Rückschritt Das Projekt hat die Unterstützung zahlreicher Prominenter gewonnen - und auch Kate ist für ihre Kampagne unermüdlich im Einsatz. Auch wenn sie nur ein Jahr nach dem Start von "Shaping Us" einen verheerenden Schicksalsschlag einstecken musste: Bei der Princess of Wales wurde Krebs diagnostiziert. Sie musste sich einer Chemotherapie unterziehen, wodurch ihre Arbeit erst einmal in den Hintergrund trat. In dieser Zeit zog sich Kate aus der Öffentlichkeit zurück, um sich voll und ganz auf ihre Genesung und ihre Familie zu konzentrieren. Ihr gesundheitlicher Rückschlag soll Kates Engagement für ihre geliebte Kampagne aber nur noch mehr entfacht haben. Nachdem die Prinzessin vor einem Jahre ihre Genesung verkündet hat, erklärt Royal-Expertin Jennie Bond gegenüber dem Mirror, dass Kates Kampf gegen den Krebs ihren Entschluss, die Jüngsten in unserer Gesellschaft zu fördern, nur bestärkt habe.

"Shaping Us" - Grundstein für Kates Zeit als Königin "Es ist drei Jahre her, dass die Prinzessin die Shaping Up-Kampagne ins Leben rief", erinnert sich Bond. "Damals war sie bei guter Gesundheit und hatte, soweit wir wissen, keine Ahnung von dem schwierigen Kampf gegen den Krebs, der ihr bevorstand." "Sie legte damit einen der Grundsteine ​​für ihre Arbeit als Prinzessin und später als Königin", stellt die Adels-Expertin klar. "Als Mutter dreier kleiner Kinder beschloss Catherine, ihre Erfahrungen und Gedanken darüber zu teilen, wie die Gesellschaft junge Geister und Seelen schützen kann und muss." Es fällt auf: In den vergangenen zwölf Monaten, in denen Kate schrittweise zu ihren royalen Pflichten zurückgekehrt ist, standen Termine, welche frühkindliche Entwicklung in den Mittelpunkt stellten, im Vordergrund.

Kate engagierter denn je im Einsatz Dazu Bond: "Catherine weiß, wie glücklich sie sich schätzen kann, eine liebevolle und behütete Kindheit gehabt zu haben. Genau das möchte sie ihren Kindern weitergeben. Deshalb setzt sie alles daran, dies in der Gesellschaft zur Norm zu machen." Die Adels-Expertin stellt fest: "Der Schock der Krebsdiagnose hat Catherines Werte und ihren Glauben an die Bedeutung der frühkindlichen Förderung nur noch bestärkt. Sie ermutigt Kinder, die Natur zu entdecken, im Einklang mit ihr zu leben und Freude an den kleinen Dingen des Lebens zu finden." "Catherine glaubt nun fest an die Kraft der Natur" Kate selbst hatte seit bekanntwerden ihrer Diagnose immer wieder betont, wie sehr ihr die Rückverbindung zur Natur im Kampf gegen den Krebs geholfen habe - sie spricht von einer "sehr spirituellen, intensiven und emotionalen Rückbesinnung". "Die Natur hat eine bemerkenswerte Fähigkeit, uns zur Ruhe zu bringen", erzählte sie bei einem Termin im April des vergangenen Jahres. "Gerade in schwierigen Momenten hilft mir ein Spaziergang in der Natur, neue Kraft zu schöpfen und Klarheit zu finden." An ihrem 44. Geburtstag am 9. Jänner brachte Kate ihre Liebe zu "Mutter Natur" in einem emotionalen Video zum Ausdruck.