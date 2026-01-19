Prinz verstieß gegen Hofregel: William in eigenem Heim Verbot erteilt

Dem Prinzen von Wales wurde laut neuen Berichten die Nutzung seines E-Scooters auf dem Gelände seiner Villa untersagt.

Als Thronfolger hat Prinz William im Königshaus selbstverständlich viel zu melden - doch auch er muss sich an einige Regeln halten, die am britischen Hof gelten. Wie nun berichtet wird, muss er auf seinem eigenen Anwesen - der Forest Lodge im Windsor Great Park - jetzt sogar auf eines seiner geliebten Hobbys verzichten.

Bisher hat sich Willam nicht an diese Regel gehalten: Laut Mirror wurde der 43-Jährige in der Vergangenheit immer wieder auf dem Gelände von Schloss Windsor mit einem E-Scooter gesehen - sogar während eines Auftritts in der Apple+-Serie "The Reluctant Traveler" vergangenen Oktober.

Kate ist Williams Vorliebe für Motorräder Dorn im Auge

Für William dürfte das Verbot wenig erfreulich sein - immerhin hatte er in der Vergangenheit schon mit Kates Abneigung gegen seine Vorliebe vor Motorräder zu kämpfen.

Die Prinzessin von Wales hatte bei einem Auftritt im Jahr 2015 verraten, sie hege die Hoffnung, dass Prinz George nicht Williams Liebe zum Motorradfahren erben werde. Damals wollte ein Royal-Fan von der früheren Herzogin von Cambridge wissen, ob William noch Motorrad fahre. "Er fährt immer noch damit", soll Kate diesem laut Vanity Fair anvertraut haben. Dabei enthüllte sie auch, dass sie wenig von Williams Leidenschaft hält. "Es erfüllt mich immer mit Entsetzen, wenn er loslegt", erzählte sie und fügte hinzu: "Ich habe schreckliche Angst. Hoffentlich halte ich George davon ab."

Seit William Vater ist, lässt er das Motorradfahren sein

Prinz William soll bereits im Alter von 19 Jahren seine Motorradprüfung bestanden haben. Der Thronfolger selbst hat in der Vergangenheit mehrfach über seine Leidenschaft gesprochen. 2008 nahm William mit Prinz Harry an einer Wohltätigkeits-Motorradrallye quer durch Südafrika teil und im Jahr 2011 wurde er am Vorabend der Hochzeit mit Prinzessin Kate auf einem Motorrad gesichtet.

Mittlerweile hat er das Motorradfahren aber weitgehend aufgegeben. 2018, ungefähr zur Zeit der Geburt von Prinz Louis, verriet William, warum er diesbezüglich vom Gas getreten ist: "Ich bin Vater von drei Kindern. Ich muss es einschränken."