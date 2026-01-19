Irene von Griechenland ist tot: Zwei Königshäuser trauern

Nach dem Tod von Irene von Griechenland haben die spanische Königsfamilie und die ehemalige griechische Königsfamilie gemeinsam Abschied von der einstigen Prinzessin genommen. Die Trauerzeremonie fand in der Kathedrale in Athen statt. Anschließend wurde Irene auf dem historischen Familiensitz der früheren griechischen Königsfamilie im Norden Athens beigesetzt. Am Samstag hatte in Madrid bereits eine Gedenkfeier stattgefunden.

Die "schrullige Tante"

Die Schwester der spanischen Altkönigin Sofía verstarb am 15. Jänner 2026 im Alter von 83 Jahren in Madrid. Sie gehörte zur griechischen Königsfamilie, lebte jedoch seit vielen Jahren im Palast der spanischen Royals. Irene war für ihre Exzentrik bekannt und trug den als liebevoll geltenden Spitznamen "Tía Pecu" (die schrullige Tante), den ihr ihre spanischen Nichten und Neffen gaben, wie die Boulevardpresse berichtete.

Trauerakt mit hochrangigen Gästen

König Felipe VI., Königin Letizia, Altkönigin Sofía und weitere Mitglieder der spanischen Königsfamilie erwiesen der Verstorbenen die letzte Ehre.