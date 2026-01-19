Fürst Albert bei Papstbesuch mit großer Narbe auf der Wange: Was los war

Papst Leo XIV. hatte am Samstag Fürst Albert II. von Monaco empfangen. In den Gesprächen standen neben den bilateralen Beziehungen vor allem der Umweltschutz, die Lage im Nahen Osten sowie die humanitäre Hilfe in Afrika im Fokus. Das Treffen unterstrich die engen historischen Bande zwischen dem Stadtstaat am Mittelmeer und dem Vatikan.

"Gutartige Erkrankung"

Auf Fotos deutlich erkennbar: eine Narbe auf der linken Wange des Fürsten, die ebenfalls für Gesprächsstoff sorgte. Laut Palastmitteilung, auf die sich etwa das britische Hello!-Magazin berief, ist aber alles halb so wild: Der 67-jährige Albert habe sich infolge einer Routineuntersuchung kürzlich geplant einem kurzen medizinischen Eingriff unterziehen müssen - "um eine gutartige Erkrankung zu behandeln", wie es hieß. Die betroffene Stelle habe nach der OP mit einigen Stichen genäht werden müssen.