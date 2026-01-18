Große Sorge: Senta Berger ist schwer gestürzt

Eigentlich hätte sie eine Loriot-Lesung in Hamburg abhalten sollen, die Veranstaltung musste aber kurzfristig abgesagt werden.

Die deutsche Schauspielerin Senta Berger (84) hatte einen schweren Unfall. Sie ist am Freitag gestürzt und musste ins Spital.

Beim Soundcheck ist die Schauspielerin laut "Bild" auf dem Weg zur Bühne aus einer Höhe von einem halben Meter in die Tiefe gestürzt.

Bei diesem Sturz hat sich Berger den Oberschenkel gebrochen. Im Krankenhaus wurde dann sogar eine Operation am Bein durchgeführt.

"Meiner Mutter geht es den Umständen entsprechend gut. Wir sind froh, dass sie in sehr guten Händen ist. Sie ist eine Kämpferin, das wird sie jetzt auch wieder beweisen", meldete sich ihr Sohn Simon Verhoeven via "Bild" zu Wort.