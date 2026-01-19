Royals

Klage gegen "Daily Mail": Prinz Harry traf bei Gericht ein

Prinz Harry winkt
Es geht um die Verletzung der Privatsphäre von Prominenten. Weitere Kläger sind Elton John und Elizabeth Hurley.
19.01.26, 12:06

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Prinz Harry ist zum Auftakt seiner Klage gegen den Verlag der Boulevardzeitung Daily Mail am Gericht in London eingetroffen. Der 41-Jährige betrat das Gebäude mit einem Lächeln und winkte den zahlreichen Reportern zu. Der jüngere Sohn von König Charles III. (77) wirft den Journalisten vor, über Jahre mit illegalen Methoden gearbeitet zu haben, um Stoff für Schlagzeilen zu finden.

Erwartet wird, dass Harry am Donnerstag selbst in den Zeugenstand tritt - ein ungewöhnlicher Vorgang für ein Mitglied der Königsfamilie. Der Verlag Associated Newspapers Limited (ANL) weist die Vorwürfe entschieden zurück. Weitere Prominente haben sich der Klage angeschlossen, darunter Popstar Elton John (78) und dessen Mann David Furnish (63).

"Umgibt sich ungern mit Dummköpfen": Wütender Royal weigerte sich, mit Harry zu sprechen

Telefongespräche abgehört

Den Klägern zufolge sollen Journalisten unter anderem Privatdetektive damit beauftragt haben, Wanzen in Wohnungen und Autos ihrer mutmaßlichen Opfer anzubringen. Zudem sollen Telefongespräche abgehört und Krankenakten sowie Bankdaten unrechtmäßig eingesehen worden sein. All das soll sich in den Jahren 1993 bis 2011 abgespielt haben.

Für Harry, der sich vor gut fünf Jahren vom engeren Kreis der Königsfamilie lossagte und mit seiner Frau Herzogin Meghan (44) in den USA lebt, ist es bereits die dritte Klage dieser Art. Die Gründe für seinen Kreuzzug gegen die Boulevardpresse sind sehr persönlich. Er hat mehrfach deutlich gemacht, dass er den Unfalltod seiner Mutter Prinzessin Diana 1997 in Paris den Paparazzi anlastet, die ihr und ihren Begleitern damals auf den Fersen waren. Mehrmals deutete er an, dass er befürchtet, Meghan könne ein ähnliches Schicksal ereilen.

Mehr zum Thema

Prinz Harry
Agenturen  | 

Kommentare