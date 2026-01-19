Klage gegen "Daily Mail": Prinz Harry traf bei Gericht ein

Prinz Harry ist zum Auftakt seiner Klage gegen den Verlag der Boulevardzeitung Daily Mail am Gericht in London eingetroffen. Der 41-Jährige betrat das Gebäude mit einem Lächeln und winkte den zahlreichen Reportern zu. Der jüngere Sohn von König Charles III. (77) wirft den Journalisten vor, über Jahre mit illegalen Methoden gearbeitet zu haben, um Stoff für Schlagzeilen zu finden.

Erwartet wird, dass Harry am Donnerstag selbst in den Zeugenstand tritt - ein ungewöhnlicher Vorgang für ein Mitglied der Königsfamilie. Der Verlag Associated Newspapers Limited (ANL) weist die Vorwürfe entschieden zurück. Weitere Prominente haben sich der Klage angeschlossen, darunter Popstar Elton John (78) und dessen Mann David Furnish (63).