"Wirklich hart": Kate äußert sich erstmals zu der Art ihrer Krebstherapie

Prinzessin Kate besuchte am Dienstag das Royal Marsden Hospital im Stadtteil Chelsea, in dem sie 2024 auch selbst behandelt wurde , nachdem bei ihr Krebs diagnostiziert worden war.

Kate in Remission: Dank an Spitalsmitarbeiter

Für Kate war es der erste Soloauftritt im neuen Jahr.

Nach ihrem Besuch veröffentlichte Kate eine Erklärung auf Social Media. "Ich wollte die Gelegenheit nutzen, um dem Royal Marsden dafür zu danken, dass sie sich im vergangenen Jahr so ​​gut um mich gekümmert haben", teilte sie mit. "Mein tiefempfundener Dank gilt alljenen, die William und mich bei all dem begleitet haben. Wir hätten uns nichts Besseres wünschen können. Die Betreuung und Beratung, die wir während meiner gesamten Zeit als Patientin erhalten haben, war außergewöhnlich."

Außerdem gab Kate bekannt, nach den Strapazen des vergangenen Jahres in Remission zu sein. "Es ist eine Erleichterung, nun in Remission zu sein und ich konzentriere mich weiterhin auf meine Erholung", teilte die dreifache Mutter mit. "Jeder, der schon einmal eine Krebsdiagnose erhalten hat, weiß, dass es Zeit braucht, sich an den neuen Normalzustand zu gewöhnen."

Kate über Chemo: "Es ist wirklich hart. Es ist so ein Schock"

Bei ihrer Therapie soll Kate laut express.co.uk keine Kühlkappe getragen haben, um ihr Haar zu schützen. Bei manchen Chemotherapien kann eine Kühlkappe getragen werden. Ihr kühlender Effekt verringere die Durchblutung der Kopfhaut, wodurch die Menge des Chemotherapeutikums, das in den Bereich gelangt, verringert wird und Haarausfall verhindert werden soll.

Als Kate persönlich über ihre Krebsbehandlung sprach, sagte sie: "Es ist wirklich hart. Es ist so ein Schock. Alle sagten zu mir, ich solle bitte positiv denken, das macht einen großen Unterschied."