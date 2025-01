Früher als geplant auf dem Thron: William und Kate konfrontieren Charles mit Bedingung

Im Dezember hieß es aber noch, dass William und Catherine die für sie wichtigen Schritte in Richtung Machtübernahme noch sorgfältig überdenken wollen würden: "Sie stehen vor der größten Aufgabe ihres Lebens, und natürlich hat Kates Gesundheit Vorrang, aber es hat auch allen ermöglicht, einen Schritt zurückzutreten und herauszufinden, was gerade wichtig ist."

"William und Catherine haben dem König klargemacht, dass sie ihre königlichen Pflichten mit ihrem Familienleben in Einklang bringen wollen, und das wird auch dieses Jahr so ​​bleiben", verrät der königliche Biograf Robert Jobson gegenüber dem Mirror. "Ihr Ziel ist es, dass George – sowie Charlotte und Louis – zu ausgeglichenen Erwachsenen heranwachsen, die für ihre Rolle bereit sind, wenn die Zeit gekommen ist."

William und Kate müssen wichtige Frage bezüglich Georg klären

Da ihr ältester Sohn Prinz George seinen Opa Charles und seinen Vater William eines Tages als König beerben wird, soll auch dessen künfitige Ausbildung sorgfältig geplant werden.

Der Prinz und die Prinzessin von Wales sollen für George unterschiedliche Schulen ins Auge gefasst haben, die ihr Sohn besuchen könnte, wenn er älter ist – und eine mögliche Option wäre eine historische königliche Premiere. Aktuell geht Prinz George noch an die "Lambrook School" in Berkshire. Die jungen Royals besuchen die weiterführende Schule erst im Teenageralter, ihre Einschreibung wird jedoch bereits in jungen Jahren entschieden.

Laut Mirror diskutieren der Prinz und die Prinzessin von Wales derzeit noch darüber, wohin sie ihr ältestes Kind schicken sollen, wenn seine Zeit in der Vorbereitungsschule zu Ende geht.

Royal-Expertin Katie Nicholl betont, Catherines Wunsch wäre es, dass ihr ältester Sohn im Anschluss daran eine gemischte Schule in England besucht, damit er mit seinen Geschwistern zusammen sein kann. William soll jedoch andere Vorstellungen haben.

"Kate bevorzugt es, dass George eine koedukative Schule besucht, damit er mit seinen Geschwistern zusammen sein kann, was Kate in Marlborough mit ihrer Schwester Pippa und ihrem Bruder James erlebt hat", erzählt die Royals-Kennerin.

Die ehemalige Bürgerliche Kate Middleton studierte von 1996 bis 2000 am Marlborough College in Wiltshire. William besuchte als Thronfolger das Elite-College Eton in der englischen Grafschaft Berkshire. Am Eton College gehen etwa 1300 Jungen im Alter von 13 bis 18 Jahren zur Schule.

"Es war ein sehr glückliches Schulleben für sie, aber William hat sehr gute Erinnerungen an Eton, das eine lange Geschichte mit Aristokraten und Mitgliedern der königlichen Familie hat."

Der Wunsch des zukünftigen Königs soll es daher sein, seinen ältesten Sohn ebenfalls nach Eton zu schicken, jenes renommierte reine Jungeninternat, an dem bereits er und Prinz Harry zur Schule gegangen sind.

Das letzte Wort sei aber noch nicht gesprochen. "Es besteht immer die Möglichkeit, dass Traditionen geändert werden", argumentiert Nicholl. "William und Harry sind nicht in die Fußstapfen ihres Vaters getreten, indem sie nach Gordonstoun gegangen sind, und es kann sein, dass George das Eton-Muster durchbricht und woanders landet. Was auch immer passiert, es wird eine Entscheidung von William und Kate sein, bei der Georges Interessen berücksichtigt werden."