Historische Ehre für Prinzessin Kate: Sie übernimmt Charles' Posten

Prinzessin Catherine startet nach beendeter Chemotherapie mit positiven Aussichten ins neue Jahr: Kate, die am 9. Jänner ihren 43. Geburtstag gefeiert hat , könnte 2025 eine äußerst seltene Ehre zuteilwerden.

Seltene Ehre für Prinzessin Kate

Damit übernimmt sie eine Aufgabe, die seit über einem Jahrhundert keine Princess of Wales übernommen hatte. Laut The Times soll Prinz Williams Ehefrau die erste Princess of Wales seit 1910 sein, die "Royal Warrants" verleihen darf.

Zuletzt war es Königin Mary, welche unter diesem Titel die Urkunden ausstellte, bevor ihr Ehemann König George V. den Thron bestieg.