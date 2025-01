Neue Ära: Prinzessin Kate bricht mit Geburtstagsfoto mit verstaubter Tradition

Entgegen der Tradition verfasste William eine rührende persönliche Nachricht, um den Anlass zu feiern. Normalerweise teilt das Paar ein Foto des Königshauses mit einer allgemeinen Nachricht, in der es Gratulanten für ihre Geburtstagsgrüße dankt, aber heuer verfasste der Prinz von Wales die Bildunterschrift selbst. "Die unglaublichste Frau und Mutter. Die Stärke, die du im vergangenen Jahr gezeigt hast, ist beachtlich. George, Charlotte, Louis und ich sind so stolz auf dich", schrieb er in der ungewöhnlich persönlichen Nachricht. Er fügte hinzu: "Happy Birthday Catherine. We love you." Signiert war die Nachricht mit einem W für William - ein Zeichen dafür, dass er sie selbst geschrieben hat.