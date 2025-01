Prinzessin Kates überraschende Reaktion auf Trennung von William

"Sie hofft sicherlich auf einen ganz anderen Jänner als im letzten Jahr", so Adelsexpertin Jennie Bond - in Anspielung auf die Chemotherapie, der sich Kate 2024 unterzogen hat, nachdem bei ihr Krebs festgestellt worden war. "Jetzt kann sie hoffentlich ihren 43. Geburtstag mit viel Optimismus feiern, da das Schlimmste hinter ihr liegt. Ich bin sicher, dass sie sich mit jeder Woche, die vergeht, stärker fühlen wird." Bond weiter: "Und sie hat viel, worauf sie sich freuen kann – den runden Geburtstag ihrer Mutter und sie hat jede Menge zu tun mit ihren Projekten."

Laut Dickie Arbiter soll Kate auf das Liebes-Aus überraschend gelassen reagiert haben. Sie stürzte sich in das gesellschaftliche Leben und hatte sogar ein paar Dates. "Sie ließ nicht zu, dass dieser kleine Ausrutscher ihr Leben beeinträchtigte, sie machte weiter und behielt ihre Wut", erklärt Arbiter, der früher Pressesprecher der Royals war. "Sie hatte Dates und ging auf Partys." Dem Experten zufolge habe Kate schon damals eindrucksvoll bewiesen, dass sie selbst inmitten ihres Herzschmerzes "so stoisch wie immer" bleiben kann.

Die Enthüllung, dass William die Trennung nicht gut verkraftet hat, kam in einer Dokumentation zum Vorschein, die Kates Lebensgeschichte von ihrem Aufwachsen in Berkshire bis hin zu einer der berühmtesten Frauen der Welt und zukünftigen Königin erforscht.

Robert Jobson, Autor von "William At 40: The Making of a Modern Monarch", sprach bereits vor einiger Zeit gegenüber Hello! über die Beziehung zwischen dem Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Dabei erwähnte er auch die viel beachtete Beziehungspause des Paares, während der Prinz bei der Household Cavalry in Dorset stationiert war und Kate in London weilte. "Als sie sich wirklich auf einer ernsteren Ebene trennten, wurde William schnell klar, dass er völlig falsch lag", erzählte der Adelsexperte. "Er hat wahrscheinlich auf andere Leute gehört. Aber dann sah er vielleicht schon früh die Unfähigkeit seines Vaters, Camilla zu heiraten oder sich an sie zu binden, und erkannte, dass er einen großen Fehler gemacht hat und versuchte, sie zurückzugewinnen."

Kate soll der Beziehung schließlich nicht ohne weiteres noch eine Chance gegeben haben. "Ich denke, Kate hat in gewisser Weise einige Richtlinien und Regeln aufgestellt, wie es ablaufen musste. Sie ließ sich nicht täuschen und zeigte dabei ihre Stärke", so Jobson über Kate.

"Wir haben uns vorübergehend getrennt. Wir waren beide sehr jung, wir mussten uns beide erst finden", sollte sich Prinz William 2010 in einer ITV-Dokumentation später wegen der letzten Trennungen auf Zeit rechtfertigen. Kate ergänzte: "Zu dieser Zeit war ich nicht sehr glücklich, aber es hat mich zu einem stärkeren Menschen gemacht."