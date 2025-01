William und Kate: Beziehung fundamental erschüttert

"Schrecklich" seien die vergangenen Monate nach Prinzessin Kates Krebsdiagnose auch für ihren Ehemann William eigenen Angaben zufolge gewesen.

Prinz William über "brutales" Jahr In einem Gespräch mit britischen Medien am Ende seines Besuchs in Südafrika im vergangenen Jahr sprach der britische Thronfolger darüber, wie es ihm damit ergangen war, seine Pflichten mit der Zeit für die Familie in Einklang zu bringen - nachdem sowohl bei seiner Frau als auch bei seinem Vater Charles III. Krebs diagnostiziert worden war. "Es war wahrscheinlich das schwierigste Jahr in meinem Leben. Daher war es wirklich schwierig, alles andere durchzustehen und alles auf Kurs zu halten", gestand William, der sich mit allzu persönlichen Aussagen sonst eher zurückhält. "Ich bin so stolz auf meine Frau, ich bin stolz auf meinen Vater", sagte William in Südafrika, berichteten die BBC und andere Medien. "Aber aus persönlicher Familiensicht war es brutal."

Veränderte Familiendynamik seit Kates Diagnose Kate hatte sich während ihrer Chemotherapie vorübergehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Die wenigen Updates, die sie in dieser Zeit zu ihrer Gesundheit gab und auch das persönliche Video, in dem sie im Septmeber ihre Chemotherapie für beendet erklärte, zeigten sie so nahbar wie nie. Im vergangenen Jahr war Kates Fokus weitgehend auf ihre Genesung und ihre Familie gerichtet, wie sie selbst betonte. Die Erkrankung ihrer Mama dürfte auch für Williams und Kates Kinder eine enorme Belastung gewesen sein. Kate werde daher auch 2025 ihre Aufmerksamkeit weitgehend auf das Wohlergehen von Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis richten, so Adelsexperten.

Generell wirkt es so, als hätten Kates und Charles' Erkrankungen bei den stets so pflichtbewussten Royals zu einem Umdenken geführt. So soll Königin Camilla letztes Jahr darauf bestanden haben, dass ihr Sohn Tom Parker Bowles erstmals am traditionellen Weihnachtsfest der Königsfamilie auf Schloss Sandringham teilnimmt. "Meine Mutter sagte: 'Ich würde mich sehr freuen, wenn du kommst, ich habe Weihnachten schon lange nicht mehr mit dir verbracht'", erzählte Camillas Sohn aus ihrer gescheiterter Ehe mit Andrew Parker Bowles. "Es waren zwei schreckliche Jahre für sie. Je älter man wird, desto bewusster wird man sich der Sterblichkeit, insbesondere in Hinblick auf Krankheiten und dergleichen", sagte er - wohl in Anspielung auf Charles' Krebsdiagnose und den Umstand, dass Camilla kürzlich eine Lungenentzündung zu schaffen machte. Und auch Prinz William und Kate scheinen ihre Familienwerte neu überdacht zu haben. Einmal mehr dürften sie erkannt haben, wie wichtig ihr Zusammenhalt ist - was laut Körperspracheexperten auch bei ihren jüngsten Auftritten ersichtlich wurde. "Für ein Paar, das Berührungsrituale oder öffentliche Liebesbekundungen normalerweise stark beschränkt, beinhaltete diese kurze Ankunftssequenz zur Begrüßung der Gastgeber eine fortlaufende Flut von zärtlichen, liebevollen und sich gegenseitig beschützenden Berührungen, Blicken und kurzen Umarmungen", stellte Körperspracheexpertin Judi James über Williams und Kates Auftritt im Rahmen der Remembrance-Day-Feierlichkeiten im November fest.

James spekuliert, dass es William und Kate ein Anliegen ist, die rigiden Strukturen am Hof aufzubrechen und sich von einer menschlicheren Seite zu zeigen. Sie glaubt, dass "sie nun viel offener damit umgehen werden, die Stärke ihrer Liebe zu zeigen, nachdem sie ihre Gefühle früher eher geheim gehalten haben, um die Art von Aufmerksamkeit zu vermeiden, die Williams Mutter Prinzessin Diana erlitten hat". Während der König seine eigene Krebsbehandlung fortsetzt, sind sich sowohl William als auch Kate zweifellos ihrer zukünftigen Rollen als König und Königin bewusst - auf die sie hinter den Palastmauern bereits geflissentlich vorbereitet werden. Dazu mehr hier:

Kate wird 2025 "mehr Zeit an Williams Seite verbringen" Adelsexperten gehen davon aus, dass William und Kate sich dieses Jahr dennoch mehr Zeit denn je für ihre Beziehung und Familie nehmen werden. "Letztes Jahr war ein außergewöhnliches Jahr und William übernahm die Rolle des alleinigen Weltpolitikers, aber ich denke, Catherine wird in Zukunft mehr Zeit an seiner Seite verbringen", sagt ihr Biograf Robert Jobson gegenüber Hello!. Seine royalen Pflichten werde das Paar aber trotzdem weiterhin ernst nehmen. "Sie werden beide auf die Ausbildung ihrer Kinder achten und dafür sorgen, dass sie da sind, wenn etwas Wichtiges passiert, aber es wird Situationen geben, in denen sie das Land und ihre Pflicht vor ihre Kinder stellen müssen", so Jobson.