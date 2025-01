Kate kämpft sich 2025 zurück: Nächste Schritte nach Krebsdiagnose

Kate konzentriert sich zum Jahresbeginn auf ihre Kinder

Nachdem Kate im September ihre präventive Chemotherapie als beendet erklärt hatte, kehrte die Princess of Wales schrittweise in die Öffentlichkeit zurück. Um in Ruhe zu genesen, hatte sie sich zuvor von ihren royalen Pflichten zurückgezogen.

Im kommenden Jahr wird Kate Berichten zufolge ihre Auftritte nach wie vor mit ihren Ärzten absprechen und es weiterhin langsam angehen.

Einer Adelsexpertin zufolge werde Catherines Fokus 2025 weitgehend auf ihrer Familie liegen. Immerhin dürfte ihre Erkrankung für ihre drei Kinder Prinz George, Prinzessin Kate und Prinz Louis eine große Belastung gewesen sein.