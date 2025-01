Wie sich Psychotherapie auf Prinzessin Kates Familie auswirkte

Heutzutage sprechen Prominente nicht selten offen über ihre Erfahrungen mit Psychotherapie . Auch Prinzessin Kate s Bruder James Middleton , der in der Vergangenheit mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte, berichtet in seinen Memoiren ausführlich über seine Therapie.

James Middleton über psychische Probleme

Das Buch "Meet Ella: The Dog Who Saved My Life", das am 26. September 2024 erschienen und dessen Titel James Middletons geliebtem Cockerspaniel gewidmet ist, gibt unerwartet offen Details über das Leben des Unternehmers, seine Beziehung zu Ehefrau Alizée Thevenet und die Familie Middleton preis.

James Middleton begab sich wegen seiner Depression und wegen Suizidgedanken in Behandlung. In den Memoiren berichtet er auch davon, wie einzelne Familienmitglieder ihn zur Therapie begleiteten.

Ausführlich erzählt er darüber, wie besorgt seine Familie war, als er mit der Depression zu kämpfen hatte, wegen der er eine Berufspause einlegen musste. "Es ist Montag, aber da ich wegen einer Depression krankgeschrieben wurde, werde ich nicht ins Auto steigen und ins Büro fahren. Was mache ich mit der ganzen Zeit?", schreibt James Middleton. "In diesen endlosen Tagen drängen sich wieder die dunkelsten Gedanken auf."

Kate Bruder erinnert sich: "Ich gehe in der Wohnung, in der ich alleine lebte, auf und ab; unruhig und versuche, etwas zu kochen. Aber mein Appetit hat mich verlassen." Er schildert, dass sein geliebter Cockerspaniel Ella damals sein größter Halt war. "Wenn Sie mir in meinen dunkelsten Momenten gesagt hätten, dass ich innerhalb eines Jahres nachdem ich darüber nachgedacht hatte, mein Leben zu beenden, meine zukünftige Frau kennenlernen würde, wäre ich verärgert gewesen; wütend darüber, dass irgendjemand vermuten würde, dass sich das Schicksal so abrupt ändern könnte", so Middleton.