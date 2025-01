Die vielen privaten und beruflichen Krisen der Jessica Biel

Bekannt wurde Jessica Biel vor allem durch ihre Rolle als Mary Camden in dem Familiendrama "Eine himmlische Familie" - doch in dieser Rolle konnte sie nie zeigen, wie viel Tiefe sie als Schauspielerin wirklich besitzt.

Biel stieg nach einem aufreizenden Fotoshooting aus der biederen Moral-Serie aus, um sich im Filmbiz zu versuchen. Das klappte zunächst noch ganz prächtig mit Blockbustern wie etwa "Final Call" oder "Blade". Weil Biel aber unbedingt als Charakterdarstellerin reüssieren wollte, nahm sie auch kleine Rollen in kleinen Filmen an – und konnte zunächst nicht überzeugen.

Jessica Biel: Kontroverse um Nackt-Foto Im März 2000 erschien die damals 17-jährige Jessica Biel oben ohne auf dem Cover des Gear-Magazins, wobei sie strategisch den Arm vor der Brust platzierte. Aufgrund ihres jungen Alters und ihrer Fernsehrolle als brave älteste Tochter eines Pfarrers in "Eine himmlische Familie" erntete sie für das Fotoshooting viel Kritik. Die Washington Post bezeichnete ihr Cover etwa als "nackten Schrei nach Aufmerksamkeit". Spekuliert wurde damals außerdem, dass sie bewusst für das Foto posiert habe, damit ihr erwachsenere Rollen angeboten würden.

Biel dementiert die Vorwürfe - zudem behauptet sie, in der Jugend ausgenutzt worden zu sein. "Das war eine der härtesten Zeiten meines Lebens", sagte sie 2012 gegenüber IGN und erklärte, dass sie nie vorgehabt habe, für so ein gewagtes Bild zu posieren. "Ich geriet in eine Situation, zu der ich überredet wurde. Und die Leute, mit denen ich arbeitete, haben sich nicht um mich gekümmert", sagte sie an anderer Stelle. Als die Bilder herauskamen, sei sie beschämt gewesen. "Ich habe meinen Vater nur angebrüllt", erzählte sie. "Ich sagte: 'Papa, du musst dich drum kümmern.'" Bei dem Shooting seien ihre Eltern nicht anwesend gewesen - entgegen der Behauptungen der Presse. "Nun, da steht, mein Vater und meine Mutter waren beim Shooting oder so", stellte Biel klar. "Sie waren nicht da. Ich glaube, das passiert so vielen Mädchen", fügte sie hinzu.

Jessica Biels Comeback: Zu schön für gute Rollen? 2012 sprach Jessica Biel auch über die Schwierigkeiten, die sie hatte, die gewünschten Jobs zu bekommen. "Ich war lange Zeit frustriert, weil mein Aussehen ein Problem war und ich zu Beginn meiner Karriere nicht ernst genommen wurde", sagte sie gegenüber Contactmusic.com. "Wenn es um die Schauspielerei geht, sehne ich mich nach etwas Dunklem, Tiefgründigem und Kompliziertem", fügte sie hinzu. Sie sei zu schön, um für vielschichtige Rollen besetzt zu werden, so ein Agent zur New York Daily News. "Solange es nicht um Liebesfilme geht, ist sie für Produzenten uninteressant." Aber es sei nicht nur ihre Makellosigkeit, die sie langweilig wirken lasse: "Sie ist ein entzückendes Mädchen, aber ihre schauspielerische Fähigkeit ist einfach nicht ausgreift. Sie hat noch nicht bewiesen, dass sie eine wirklich gute Darstellerin ist." Schließlich gab man Biel doch noch eine Chance. In der Thriller-Serie "The Sinner" und auch in der Mini-Serie "Candy" konnte Biel ihre schauspielerischen Fähigkeiten endlich erfolgreich unter Beweis stellen.

Biel bedauert, Studium abgebrochen zu haben Auch sonst verlief das Leben der US-Amerikanerin, die 1994 begonnen hatte als Model zu arbeiten, nicht immer rosig. Obwohl sie bereits seit 2007 mit Musiker Justin Timberlake, mit dem sie inzwischen zwei Kinder hat, liiert ist, musste sie privat schon so manche Krise überwinden. Zudem verläuft die Ehe alles andere als skandalfrei. Als Biel 1996 im Alter von vierzehn Jahren als Schauspielerin für "Eine himmlische Familie" engagiert wurde, hörte sie auf, eine reguläre Highschool zu besuchen. Mit achtzehn nahm sie sich vor, ein College-Studium zu absolvieren. Im Jahr 2000 schrieb sie sich an der Tufts University ein und verlor ihren Status als Vollzeit-Darstellerin der Serie. Der Unterricht beeinträchtigte ihre Karriere. Dies führte dazu, dass Biel nach anderthalb Jahren ihr Studium abbrach, um "The Texas Chainsaw Massacre" drehen zu können. Eine Entscheidung, welche der ehemalige Kinderstar später bereuen sollte. 2009 erzählte Biel dem Allure-Magazin, dass sie es bedauere, die Schule nie beendet und ihrer Karriere den Vorrang gegeben zu haben. "Ich wünschte, ich hätte so viel Zeit gehabt wie meine Freundinnen", sagte sie. "Ich wünschte, ich hätte in diesem schäbigen, hässlichen Brownstone-Haus gelebt, in dem sie alle gewohnt haben. Wenn ich es noch einmal machen könnte, würde ich bleiben und es zu Ende bringen."

Böse Vorwürfe gegen Justin Timberlake Zudem wurde Jessica Biels Beziehung zu Timberlake in der Vergangenheit immer wieder auf die Probe gestellt. 2024 hatte die Schauspielerin über ihre Schwierigkeiten gesprochen, schwanger zu werden. Zuletzt hatte das Ehepaar mit bösen Enthüllungen zu kämpfen, als Timberlakes Ex-Freundin Britney Spears in ihren Memoiren Details über ihre frühere Beziehung mit dem Sänger verriet. Die Musikerin behauptete in ihrem 2023 erschienenen Buch "The Woman In Me", sie sei von Timberlake schwanger gewesen - er habe sie mehr oder weniger zur Abtreibung gezwungen und schließlich per SMS mit ihr Schluss gemacht. Das Image des Sängers erlitt einen weiteren Schaden, als er im Sommer 2023 wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen wurde. Biel hielt zu ihrem Mann - die Vorwürfe gegen den Vater ihrer Kinder dürfen dennoch eine Belastungsprobe gewesen sein für die 42-Jährige.

Mehr als einmal musste Biel die Hauptlast der Verfehlungen ihres Mannes tragen. Nachdem Spears' Memoiren veröffentlicht worden waren, begannen die Fans der ehemaligen Pop-Prinzessin Timberlake in den sozialen Medien anzugreifen. Als das ehemalige NSYNC-Mitglied deswegen die Kommentarfunktion auf Instagram deaktivierte, bekam Biel auf ihrem Profil den Hass ab. "Wie kann man immer noch mit einem Mann verheiratet sein, der die psychische Gesundheit der eigenen Ex-Freundin zerstört hat?", schrieb etwa jemand in Biels Instagram-Kommentaren. Auch nach Timberlakes Verhaftung geriet Biel ungewollt in die Schlagzeilen. "Jessica ist extrem aufgebracht", sagte damals ein Insider gegenüber Us Weekly. "Sie war schockiert, als sie die Nachricht hörte, und hatte keine Ahnung, da sie bei der Arbeit war. Sie machte sich wirklich Sorgen um ihn." Zwei Monate nach seiner Festnahme postete Biel Fotos von sich, wie sie Timberlake bei einem seiner Konzerte anfeuert, woraufhin eine Person kommentierte: "Was für ein Witz. Holt ihm Hilfe." Hinzu kommen Fremdgehgerüchte, welche das Glück des Paares in der Vergangenheit trübten. Mehrfach wurde spekuliert, Timberlake hätte Biel betrogen. Das erste Mal war dies im September 2010 der Fall, als das Promiportal Us Weekly behauptete, der Sänger habe eine Affäre mit der Schauspielerin Olivia Munn gehabt. Das Paar trennte sich im folgenden Jahr inmitten von Behauptungen, Timberlake hätte mit Mila Kunis geflirtet. Eine Quelle erzählte People jedoch später, dass die Gerüchte um Kunis nicht der Grund für ihre Trennung waren. Biel und Timberlake versöhnten sich Monate später und heirateten 2012.