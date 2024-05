Jessica Biel "schockiert, wie wenig" sie über ihren eigenen Körper wusste

Jessica Biel hatte Probleme, schwanger zu werden

"Ich war wahrscheinlich in meinen 30ern, als ich verheiratet war und wir darüber nachgedacht haben, eine Familie zu gründen, und da kamen all diese Fragen auf", erinnerte sich Jessica Biel im Gespräch mit dem Magazin People. Und es sollte dauern, bis sie tatsächlich schwanger wurde.

"Es war nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt hatte", sagte die heute 42-Jährige. "Als ich mich in der Phase meines Lebens befand, in der ich wirklich versuchte, meine Familie aufzubauen, war ich schockiert darüber, wie wenig ich [über meinen Körper] wusste", fuhr sie fort. "Ich meine, ich kannte die Grundlagen. Ich hatte mich schon immer mit den Grundlagen beschäftigt. Aber als ich älter wurde, änderten sich die Dinge und mein Zyklus war anders und ich wurde nicht schwanger. Was war los?", so Biel, die erzählte, dass es auch bei ihrem zweiten Kind nicht einfach war, schwanger zu werden.