Seltenheit: Jessica Biel zeigt ihre Söhne

"Große Grüße an alle Papas da draußen heute!", schrieb Biel unter die privaten Schnappschüsse auf Instagram anlässlich des Vatertags, der in den USA am 18. Juni gefiert wird. "Und an jemanden, der uns sehr am Herzen liegt und der uns so liebt, wie wir sind, egal wie oft wir den Sport, den Schlaf, die Stille oder den Verstand unterbrechen. Wir lieben dich und dein zartes Herz mehr, als wir sagen können. Alles Gute zum Vatertag, Baby!", fügte Biel, an ihren Mann Justin gerichtet, hinzu.

Biel und Timberlake sind seit 19. Oktober 2012 verheiratet. Im vergangenen Jahr haben sie ihr zehnjähriges Ehe-Jubiläum gefeiert.