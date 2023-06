"Mission Impossible"-Premiere: Nanu, mit wem turtelt Tom Cruise denn da?

Gerüchte um Romanze

Cruise und Ferguson wurde in der Vergangenheit eine Romanze angedichtet. Radar Online hatte bereits 2014 berichtet, dass der Schauspieler ein Auge auf seine fesche Kollegin geworfen haben soll. Ferguson würde Cruise an seine Ex-Frau Nicole Kidman erinnern, so ein Insider damals. "Cruise meinte, Ferguson sei "genau wie eine junge Nicole, aber noch schöner", behauptete die Quelle. Vor ein paar Jahren kursierten Gerüchte um eine angebliche Romanze und anschließende Trennung - was aber nie bestätigt wurde. Gut zu verstehen scheinen sich Cruise und Ferguson aber allemal.