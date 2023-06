Pech in der Liebe: Tom Cruise nach "Dreiecksverhältnis" in seinem Stolz verletzt

➤ Lesen Sie hier mehr: "Übermäßig dominanter" Prinz William behandelte Kate wie "freches Kind"

Cruise: Dreiecksverhältnis mit Hamilton und Shakira

Im Mai hatte sich Shakira beim Grand Prix in Miami an der Seite des Hollywoodstars gezeigt. Eine Quelle teilte dem britischen Mirror mit, dass der "Top-Gun"-Star der Meinung gewesen sei, dass zwischen ihm und der Sängerin "eine unglaubliche Chemie herrsche und dass es ein Volltreffer wäre, wenn sie miteinander ausgehen würden". Doch Shakira soll dem Schauspieler einen Korb verpasst haben. Während er sie umgarnte und sich Hoffnungen machte, begann die Sängerin bereits, sich mit Lewis Hamilton zu treffen, wird gemunkelt. Laut Daily Mail waren die drei vorübergehend in eine Art "Dreiecksverhältnis" verwickelt, bei dem Cruise am Ende den Kürzeren gezogen hat.