Anzeige bei Polizei: Andrew startet mit neuem Skandal ins neue Jahr

Prinz Andrew ist Medienberichten zufolge in einen weiteren öffentlichen Skandal verwickelt. Laut express.co.uk wurde König Charles' III. jüngerer Bruder bei der Polizei angezeigt.

Graham Smith , der Geschäftsführer von Republic, soll nun bei Scotland Yard Beschwerde eingereicht haben. Er beschuldige Andrew, in den beim Companies House eingereichten Dokumenten falsche Angaben gemacht zu haben.

Den Start ins neue Jahr dürfte sich König Charles III. deutlich angenehmer vorgestellt haben.

Vor allem, da Andrew gegen Ende des vergangenen Jahres auch schon für reichlich Negativ-Schlagzeilen gesorgt hatte. Der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II., der aufgrund seiner Verbindungen zu Sexual-Straftäter Jeffrey Epstein in Ungnade gefallen war, ist in den Tagen vor Weihnachten wieder in den Fokus der Medien geraten, weil ein früherer Vertrauter von ihm unter Spionageverdacht für China steht.