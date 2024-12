U-Haft und manipuliertes Muttertags-Foto: Die größten Royal-Skandale 2024

Den Start ins neue Jahr dürfte sich König Charles III. deutlich angenehmer vorgestellt haben. Doch die Schlagzeilen hatten angedeutet, dass es stürmisch werden könnte für den britischen Monarchen. "Royale Schande", titelte das Boulevardblatt Sun, das eigentlich als äußerst palastnah gilt. Im Fokus war einmal mehr: Prinz Andrew , skandalumwehter Bruder des Königs. 69 Mal, so haben britische Medien nachgezählt, tauchte der 64-Jährige in den Gerichtsdokumenten auf, die ein US-Gericht zum Missbrauchsskandal um den Multimillionär Jeffrey Epstein veröffentlichte.

Dass Andrew nicht nur beiläufig in Verbindung mit Epstein stand, ist seit langem bekannt. Eine Zivilklage der US-Amerikanerin Virginia Giuffre , die ihm vorwarf, sie vor gut 20 Jahren als Minderjährige missbraucht zu haben, wehrte er in einem außergerichtlichen Vergleich ab. Angeblich gegen Zahlung von mehreren Millionen Pfund. Nach eigener Aussage kannte er die Frau nicht. Damit schien der Fall bei den Akten zu liegen.

Im Jänner platzen die Gerichtsdokumente in die Entspannung. In ihnen wurden Details zu Vorwürfen gegen Andrew wegen sexuellen Missbrauchs von zwei jungen Frauen genannt. Der Prinz weist die Vorwürfe seit jeher strikt zurück. Doch die detaillierten Vorwürfe gegen Andrew, die diese Dokumente nahelegen, führten zu einem neuen Aufschrei in der britischen Öffentlichkeit. Charles stehe unter gewaltigem Druck, Andrew zu bestrafen, schrieb die Sun. "Der König wäre klug beraten, die Verbindung zu seinem Bruder vollständig abzubrechen", sagte sein Biograf Robert Jobson dem Blatt. "Andrew ist eine Belastung, und dieser Skandal geht nicht weg."

Bei einem Besuch in der besonders schwer getroffenen Region hatten Betroffene der schlimmen Unwetter König Felipe und seine Frau Letizia beschimpft und mit Schlamm geworfen. Im Ort Paiporta nahe der Stadt Valencia sollen einige "Mörder" und "Rücktritt" in Richtung der Gruppe geschrien haben, die aus König Felipe, Königin Letizia sowie Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez und Carlos Mazón , dem Präsidenten der Autonomen Region Valencia, bestand.

Alleine 222 Menschen sind in der spanischen Region Valencia bei dem sogenannten Jahrhundert-Wetter vom 29. Oktober ums Leben gekommen, weitere acht in den Regionen Kastilien-La Mancha und Andalusien.

Der spanische König hat daraufhin Verständnis für die Reaktion aufgebrachter Einwohner im Katastrophengebiet geäußert. "Man muss die Wut und die Enttäuschung vieler Menschen darüber verstehen, was ihnen Schlimmes widerfahren ist, weil es schwer zu verstehen ist, wie die Mechanismen funktionieren und es die Erwartung gibt, dass man sich um die Notlage kümmert", sagte der König nach Angaben der Agentur Europa Press.

Viele Menschen sind weiter empört über die ihrer Meinung nach zu späte Warnung vor den Unwettern und zu langsam angelaufene Hilfe in vielen der etwa 80 betroffenen Orte westlich und südlich von Valencia.

Prinzessin Dianas Bruder getrennt und neu verliebt

In diesem Jahr wurde bekannt, dass sich der Bruder von Prinzessin Diana, Charles Spencer, und seine Frau Karen nach 13 Jahren Ehe scheiden lassen. "Es ist unheimlich traurig", so Spencer im Gespräch mit der britischen Boulevardzeitung Mail on Sunday. "Ich möchte mich nun meinen Kindern und Enkelkindern widmen und wünsche Karen alles Gute für die Zukunft." Das allein hätte wohl noch keinen Skandal verursacht.

Britischen Boulevardmedien zufolge hat sich Charles aber schnell neu verliebt: in die Archäologin Cat Jarman. Diese habe die Exfrau Spencers laut Mirror heuer dann geklagt, weil sie private Details aus ihrem Leben an eine Reihe von Personen weitergegeben haben soll. Dies habe Jarman "Kummer und Verlegenheit" bereitet.

Die Mail on Sunday berichtete, dass die Beziehung zwischen Spencer und seiner Ehefrau bereits während der Arbeit an den Memoiren zu Ende gegangen sei. Charles und die Unternehmerin Karen hatten im Juni 2011 auf dem englischen Anwesen Althorp House geheiratet, zwei Monate nachdem sich Charles' Neffe Prinz William und Prinzessin Kate das Jawort gaben. Das Expaar hat eine gemeinsame Tochter namens Charlotte Diana. Karen brachte zwei Töchter aus ihrer früheren Ehe mit dem Hollywood-Produzenten Mark Gordon mit in die Ehe. Charles hat selbst noch vier Kinder mit seiner ersten Frau Victoria Lockwood und zwei Kinder mit seiner zweiten Frau Caroline Freud.

Andrews Verbindung zu mutmaßlichem Spion

Und nochmal Andrew: Der erneut in die Negativschlagzeilen geratene Prinz dürfte Medien zufolge nicht wie üblich im Kreise der britischen Royals Weihnachten in Sandringham gefeiert haben. Über die geänderten Feiertagspläne hatte unter anderem die BBC unter Berufung auf Palastkreise berichtet. Der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II. war in den Tagen vor Weihnachten wieder in den Fokus der Medien geraten, weil ein früherer Vertrauter von ihm unter Spionageverdacht für China steht. Man hoffe im Palast, der jüngere Bruder von König Charles III. werde "ehrenhaft" von der Teilnahme an allen familiären Events Abstand nehmen, hieß es in dem BBC-Bericht weiter. Der chinesische Geschäftsmann Yang Tengbo hatte zuvor Spionagevorwürfe zurückgewiesen und entsprechende Berichte als "komplett falsch" bezeichnet.

Bedenken, die das britische Innenministerium gegen ihn geäußert habe, seien unbegründet, ließ er über seinen Anwalt mitteilen. Das britische Innenministerium hatte Tengbo im vergangenen Jahr wegen Sicherheitsbedenken von der Einreise nach Großbritannien ausgeschlossen. Demnach soll er heimlich für die Kommunistische Partei Chinas tätig gewesen sein. Ein Berufungsantrag gegen die Entscheidung wurde zurückgewiesen. Tengbo soll laut Berichten einst ein enger Vertrauter Prinz Andrews gewesen sein. Der Royal brach den Kontakt nach eigenen Angaben jedoch ab, nachdem er von den Sicherheitsbehörden über die Bedenken informiert worden war. Für Andrew ist die frühere Verbindung zu dem umstrittenen Geschäftsmann ein weiterer Image-Schaden.