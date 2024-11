Kate und William beim Remembrance-Day: Körpersprache markiert Anbruch neuer Ära

Am Freitag hatte der Buckingham-Palast bekannt gegeben, dass die Prinzessin of Wales nach beendeter Chemotherapie an den Feierlichkeiten anlässlich des Remembrance-Day-Wochenendes teilnehmen wird.

Kate wohnte am Samstagabend an der Seite ihres Ehemannes Prinz William dem "Festival of Remembrance" in der Royal Albert Hall bei. Am Sonntag beobachtete die Prinzessin den "Remembrance Day Service" am Kriegsdenkmal Cenotaph gemeinsam mit Herzogin Sophie vom königlichen Balkon aus. Königin Camilla hatte ihre Teilnahme aufgrund einer Erkrankung im Vorfeld abgesagt. Sie wollte sich auf Anraten ihrer Ärzte weiterhin von einer Atemwegsinfektion erholen, wie der Palast mitteilte.

Für Catherine war es der erste große Termin nach der Beendigung ihrer präventiven Krebstherapie. Prinz William zeigte sich einer Körpersprache-Expertin sehr bemüht, seine Frau zu unterstützen - und ihr Halt zu geben. William hatte zuvor im Rahmen seiner Reise nach Südafrika das Jahr 2024 als das "schwerste" seines Lebens bezeichnet und gleichzeitig betont, wie stolz er auf seinen Vater und seine Frau für ihren Mut und ihre Würde sei. Bei beiden war Anfang des Jahres Krebs diagnostiziert worden.

Wie William Fürsorge für Kate ausdrückte Körperspracheexpertin Judi James stellte nach dem Auftritt von William und Kate beim Festival of Remembrance fest, dass die beiden die Hände nicht voneinander lassen konnten. Die Daily Mail veröffentlichte indes Aufnahmen, auf denen zu sehen ist, wie William seiner Frau liebevoll und beschützend eine Hand auf den Rücken legt (zu sehen hier). Auch Royal-Fans merkten auf Social Media an, dass der Thronfolger "seine Arme ständig um Catherine legte".

William und Kate werden in Zukunft "weitaus offener" ihre Liebe zeigen Aufnahmen zeigen, wie Prinz William Prinzessin Kate sanft und liebevoll an der Taille und am Rücken festhielt, als sie in die berühmte Londoner Konzerthalle geführt wurden. Judi James sagte gegenüber der Daily Mail, dass dies darauf hindeute, dass das königliche Paar "nicht die Finger voneinander lassen konnte". Williams Eile, sich an die Seite der Prinzessin zu stellen, zeige "gegenseitige Unterstützung, Schutz und Zuneigung". Die Expertin für Körpersprache fuhr fort: William "scheint ihr liebevoll ins Gesicht zu blicken, und als sie ihren Arm senkt, legt er seinen eigenen um sie, während sie mit den Köpfen na beieinander dastehen." Weiter: "Danach werden zwei weitere Hände auf Kates Rücken gelegt, mit einem schier endlosen Liebes-Ritual." Die Expertin vermutet, dass Kate und William in Zukunft ihre Zuneigung weitaus offener demonstrieren werden. Ranghohe Royals sind eigentlich dafür bekannt, sich mit Gesten der Zuneigung in der Öffentlichkeit höflich zurückzuhalten - umso aussagekräftiger sei Williams und Catherines jüngster Auftritt. "Für ein Paar, das seine Berührungsrituale oder öffentliche Liebesbekundungen normalerweise auf ein stark beschränkt, beinhaltete diese kurze Ankunftssequenz zur Begrüßung der Gastgeber eine fortlaufende Flut von zärtlichen, liebevollen und sich gegenseitig beschützenden Berührungen, Blicken und kurzen Umarmungen", stellt die Körperspracheexpertin fest. "Das Klischee 'Sie konnten ihre Hände nicht voneinander lassen' trifft hier wirklich zu und dieses Verhalten des Paares beantwortet eine Frage, die seit dem sehr romantischen, offen liebevollen Video, das sie veröffentlicht haben, um über Kates Gesundheitszustand zu informieren, im Umlauf ist." James spekuliert, dass es William und Kate ein Anliegen ist, die rigiden Strukturen am Hof aufzubrechen und sich von einer menschlicheren Seite zu zeigen. Alleine Williams Blick würde auf eine "Verbesserung ihrer öffentlichen Liebesbekundungen" hindeuten. James glaubt, dass "sie nun viel offener damit umgehen werden, die Stärke ihrer Liebe zu zeigen, nachdem sie ihre Gefühle eher geheim gehalten haben, um die Art von Aufmerksamkeit zu vermeiden, die Williams Mutter Prinzessin Diana erlitten hat".