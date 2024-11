Prinz William über "härtestes Jahr" seines Lebens: "Aus Familiensicht brutal"

Prinz William: Offene Worte über das letzte Jahr

In einem Gespräch mit britischen Medien am Ende seines Besuchs in Südafrika sprach der Thronfolger darüber, wie es ihm damit ergangen war, seine Pflichten als Royal mit der Zeit für die Familie in Einklang zu bringen.

Auf die Frage, wie sein Jahr verlaufen sei, sagte William: "Ganz ehrlich? Es war schrecklich. Es war wahrscheinlich das schwierigste Jahr in meinem Leben. Daher war es wirklich schwierig, alles andere durchzustehen und alles auf Kurs zu halten."