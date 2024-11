Springt jetzt für kranke Königin Camilla ein: Wer ist Birgitte van Deurs?

Queen Camilla musste diese Woche wegen einer Erkrankung mehrere Termine absagen. Die Ehefrau von König Charles III. leide an einer Infektion der Atemwege, teilte der Buckingham-Palast am Dienstag mit. Die 77-Jährige erhole sich zu Hause und stehe unter ärztlicher Beobachtung, berichteten britische Medien.

Die Ärzte hätten Camilla "eine kurze Ruhepause verordnet", hieß es in der Palastmitteilung. "Ihre Majestät muss sich daher mit großem Bedauern von ihren Verpflichtungen für diese Woche zurückziehen."

Sie hoffe aber, rechtzeitig zu den wichtigen Gedenkfeiern am kommenden Wochenende wieder gesund zu sein. Der "Remembrance Sunday" zum Gedenken an die Gefallenen der Weltkriege am Sonntag ist einer der wichtigsten Tage im royalen Kalender.

Herzogin Birgitte ging in die Geschichte ein

Anstelle von Camilla nahm Birgitte, Herzogin von Gloucester, deren Ehemann ein Onkel zweiten Grades von König Charles ist, am Donnerstag an der Westminster Abbey an einer Gedenkveranstaltung für die britischen Weltkriegstoten teil.