Zum 43. Geburtstag: 11 private Geheimnisse über Prinzessin Kate

Die Geheimnisse der Prinzessin Kate

Als Schulkind gemobbt

Kate wollte angeblich "schon immer" Prinzessin werden und wurde daher immer wieder abfällig "Princess in Waiting" genannt. Während ihrer Schulzeit wurde Kate oft gemobbt, was sie in späteren Jahren zum Anlass nahm, zusammen mit Ehemann Prinz William und ihrem Schwager Prinz Harry eine Organisation ins Leben zu rufen, die sich für Mobbingopfer stark macht.