Brooke Shields teilt erschütternde Erfahrung: Vaginalverjüngung ohne Zustimmung

Brooke Shields: Offene Worte über Schamlippen-OP

Dabei kritisierte Brooke Shields ihren Schönheitschirurgen dafür, dass er ihr einen "kleinen Bonus" spendierte, ohne diesen im Vorfeld mit ihr abgesprochen zu haben.

Die Schauspielerin erklärt in ihren Memoiren "Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old: Thoughts on Aging as a Woman", die demnächst erscheinen, dass ihr Gynäkologe ihr ursprünglich eine Schamlippenverkleinerung empfohlen hatte. Aufgrund der Größe ihrer Schamlippen habe sie seit der Highschool unter Beschwerden, Blutungen und Wundscheuern gelitten. "Natürlich wird es nicht von der Versicherung übernommen, weil es als kosmetisch gilt, was sehr interessant ist", erklärte sie gegenüber Us Weekly. "Als ich das letzte Mal nachgefragt habe, wollte ich kein Pornostar werden."