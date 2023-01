Brooke Shields berichtet von Vergewaltigung in jungen Jahren

Anschlie├čend habe der Mann sie mit in sein Hotel genommen, um ihr angeblich von seinem Zimmer aus ein Taxi zu rufen. Stattdessen sei er ins Badezimmer gegangen, nackt zur├╝ckgekehrt und habe sie angegriffen. "Es war wie ein Ringen. Ich hatte Angst, mir w├╝rde die Luft abgew├╝rgt", schildert die Schauspielerin in dem Film. Aus Angst habe sie sich kaum gewehrt, sondern sei erstarrt. "Ich dachte nur 'bleib am Leben und raus hier.'"