Brooke Shields spricht über schweren Schicksalsschlag

"Es fühlte sich an, als wäre alles in Zeitlupe. Und dann fing ich einfach an zu schreien", sagt Brooke Shields über den Moment, als sie von einem Balance Board fiel, in die Luft flog und mit solcher Wucht auf dem Boden landete, dass sie sich den rechten Oberschenkel brach. "Ein Geräusch, dass ich in meinem Leben noch nie zuvor gehört hatte", erinnert sie sich im Interview mit People.

Die Schwere der Verletzung habe sie daran zweifeln lassen, dass sie jemals wieder laufen können werde. Als die Rettungskräfte eintrafen, um sie auf eine Trage zu legen, sagte sie: 'Das Überleben hat begonnen', und ich sagte immer wieder: 'Ich kann meine Zehen fühlen', weil ich solche Angst hatte, gelähmt zu sein."