Schauspielerin Jennifer Garner verlor in der Feuersbrunst in L.A. Freundin

Sechs Tage nach Ausbruch der verheerenden Brände in Los Angeles kämpft die Feuerwehr weiter gegen die Flammen. Wie die Behörden am Sonntag mitteilten, stieg die Zahl der Todesopfer auf mindestens 24. Bei dem "Eaton"-Brand in der Nähe von Altadena und Pasadena starben 16 Menschen - und acht weitere im westlichen Stadtteil Pacific Palisades.