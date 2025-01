"Katastrophentouristen": Prinz Harry und Herzogin Meghan unter Beschuss

Angesichts der verheerenden Brände in Los Angeles zeigen Prinz Harry und Herzogin Meghan vollen Einsatz: Das Ehepaar appellierte auf seiner Website, Betroffenen zu helfen: "In den vergangenen Tagen haben Waldbrände in Nachbarschaften Südkaliforniens gewütet und Familien, Häuser, Schulen, medizinische Einrichtungen und vieles mehr verwüstet - Zehntausende aus allen Gesellschaftsschichten sind betroffen."