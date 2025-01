Affären mit Frauen und Männern: Unschöne Enthüllungen über royale Ehe

Die Ehe soll aufgrund ihrer unterschiedlichen Persönlichkeiten aber von Anfang an großen Belastungen ausgesetzt gewesen ein. Später soll es auf beiden Seiten außereheliche Affären gegeben. So führte Margaret unter anderem eine achtjährige Beziehung mit dem 17 Jahre jüngeren Roddy Llewellyn .

Tony, wie er allgemein genannt wurde, begann vom "ersten Tag an", schrieb Autor Tom Quinn in seinem 2021 erschienenen Buch "Scandals of the Royal Palaces".

Das Paar behielt seine Beziehungsprobleme größtenteils für sich, aber Mitarbeiter sollen Zeugen einiger Ehe-Dramen geworden sein. In seinem 2020 erschienenen Buch "Kensington Palace: An Intimate Memoir From Queen Mary To Meghan Markle" erinnerte sich Mitarbeiter Ron Wilson an die "heftigen Streitereien" der beiden darüber, mit wie vielen Menschen der jeweils andere geschlafen hatte.

1978 wurde die Ehe mit Armstrong-Jones schließlich geschieden. Margaret, die 2002 verstarb, sollte nicht wieder heiraten. Sie wäre heute 86 Jahre alt.

Margarete fürchtete boshafte Notizen ihres Mannes

Margarets Biograf Christopher Warwick gab in einer Channel5-Dokumentation mit dem Titel "Secrets of the Royal Palaces" Einblicke in die letzten Jahre der skandalträchtigen Ehe und verriet, dass Elizabeths Schwester regelrecht Angst vor ihrem Ehemann hatte. Der Grund: Der Fotograf soll die Prinzessin mit boshaften Notizen gequält haben, als die Beziehung dabei war, endgültig zu zerbrechen.

Zu diesem Zeitpunkt hätten Margaret und ihr Mann kaum noch miteinander gesprochen. "Tony machte sein eigenes Ding", so Warwick. "Sie sagte, er würde den ganzen Tag in seinem Arbeitszimmer verbringen und 'meinen Rotwein trinken'", erinnert sich Margarets Biograf an die Worte der Prinzessin.

Der Autor des Buches "Princess Margaret: A Life of Contrasts" behauptet, dass Armstrong-Jones Margaret das Leben mit bösen Briefchen schwer gemacht habe. "Er hinterließ Notizen in ihrer Schublade, auf denen stand: 'Ich hasse dich. Zehn Gründe, warum ich dich hasse.'"

Margaret soll die Nachrichten ihres Mannes gefürchtet haben. "Es kam so weit, dass sie eine Freundin oder eine Hofdame fragte: 'Schauen Sie einfach in das Buch, ob noch ein Zettel in meiner Handschuhschublade ist'", so Warwick.