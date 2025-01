Adelsexpertin enthüllt Queen Elizabeths früheren "wahren Liebling"

Queen Elizabeth war am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren auf Schloss Balmoral in Schottland gestorben. Seitdem ist ihr ältester Sohn Charles britischer König.

Wachsende Bedeutung im Palast

Sophie ist mit Charles' jüngerem Bruder Prinz Edward verheiratet. Das Paar spielt aktuell zunehmend eine wichtige Rolle im Königshaus. Hintergrund für die wachsende Bedeutung der beiden ist unter anderem das Ausscheiden von Prinz Harry und seiner Frau Herzogin Meghan aus dem engeren Kreis des Königshauses sowie der erzwungene Rückzug Prinz Andrews. Der zweitälteste Sohn Queen Elizabeths war wegen seiner Verwicklung in den Missbrauchsskandal um den US-Multimillionär Jeffrey Epstein in Verruf geraten.

Hinzu kam, dass König Charles und Prinzessin Kate wegen ihrer Krebserkrankungen im vergangenen Jahr zeitweise ausfielen. Edward und Sophie sprangen ein und übernahmen royale Verpflichtungen.

Edward und Sophie haben zwei Kinder, Lady Louise Mountbatten-Windsor und James Mountbatten-Windsor, der den Titel Graf von Wessex trägt. Die Familie gilt als verhältnismäßig bescheiden und weitgehend frei von Skandalen. Edward ist das einzige Kind von Queen Elizabeth, dessen erste Ehe nicht in die Brüche ging. Sophie gilt als bodenständig. Sie stammt aus einer Mittelschicht-Familie. Trotzdem schaffte sie es, sich geräuschlos in die Königsfamilie einzugliedern.

Queen "nahm Sophie schnell in inneren Kreis auf"

"Ich glaube, sie sah in Sophie eine sehr vernünftige junge Frau und nahm sie schnell in den inneren Kreis auf", so Adelsexpertin Katie Nicholl zu OK! über Sophies Eingliederung in die Royal Family. "Sophie kannte ihren Platz in der Hierarchie der 'Firma' und machte nie Probleme. Sogar in den ersten Tagen, als es ein bisschen Drama um sie gab, hat die Königin zu ihr gehalten. Es hätte ein Sargnagel für sie als royale Braut sein können, aber die Königin war sehr verständnisvoll. Sie hat Sophie immer sehr gemocht, und das hat ihre Beziehung über Jahrzehnte hinweg geprägt."

Sophie gewinnt auch solo zunehmend an Profil: Als erster Royal hatte sie im vergangen Jahr die Ukraine besucht. Sie sei auf Bitten des britischen Außenministeriums in die Ukraine gereist, teilte der Buckingham-Palast im April mit. Der Besuch solle Solidarität mit den Frauen, Männern und Kindern ausdrücken, die vom Krieg betroffen seien.