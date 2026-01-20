Erst vor wenigen Wochen ist das vierte gemeinsame Kind von Enrique Iglesias und Anna Kurnikowa auf die Welt gekommen. Das Paar teilte Ende des vergangenen Jahres ein Foto des Babys auf Instagram. "Mein Sonnenschein 17.12.2025", schrieb die ehemalige Tennisspielerin Kurnikowa dazu. Das Neugeborene ist auf dem Bild in eine Decke eingewickelt und trägt ein rosa-blau gestreiftes Häubchen. Neben dem Säugling liegt ein kleines Faultier-Kuscheltier. Namen oder Geschlecht des Kindes gaben die Eltern zunächst nicht preis.

"Bereit für die Bühne" Der spanische Sänger ("Bailando", "Subeme La Radio") und die russische Sportlerin sind seit 2001 ein Paar. 2017 wurden sie Eltern der Zwillinge Lucy und Nicholas, 2020 kam Tochter Mary auf die Welt. Das Mädchen sei bereit für die Bühne, kommentierte Iglesias jetzt ein ein gemeinsames Video: "Stage ready", schrieb er zu der Vater-Tochter-Aufnahme auf Instagram. Iglesias hält sein Privatleben zum Großteil der Öffentlichkeit fern.

Missbrauchsvorwürfe gegen Vater Julio Iglesias Enrique Iglesias' Vater ist der spanische Schlagerstar Julio Iglesias. Gegen ihn erhobene Vorwürfe machen in Spanien seit Tagen Schlagzeilen. Iglesias hat die Abweisung einer von zwei früheren Angestellten eingereichten Klage wegen Vorwürfen sexueller Gewalt gefordert. Die spanische Justiz müsse die Klage abweisen und ihre Vorermittlungen einstellen, da sie nicht zuständig sei, heißt es in einem am Montag von Iglesias' Anwalt in Madrid eingereichten Antrag.

Eine frühere Hausangestellte aus der Dominikanischen Republik und eine Physiotherapeutin aus Venezuela werfen Iglesias sexuellen Missbrauch und andere Formen der Misshandlung vor. Die beiden Frauen hatten Anfang des Monats Klage eingereicht. Iglesias weist die Vorwürfe zurück.

