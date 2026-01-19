Die an Krebs erkrankte Designerin und Influencerin Patrice Aminati spricht über ihren möglichen letzten Tag. "Wenn ich mir vorstelle, es wär mein letzter Tag, dann würde ich gern mit meinen Eltern auf dem Sofa sitzen. Wir würden ein Stück Kuchen essen, einen Kaffee trinken", sagte die 30-Jährige im Interview mit "RTL Exclusiv". Bei Aminati wurde vor drei Jahren schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Eine vollständige Heilung ist nach ihren Worten ausgeschlossen.

"Im Moment kann es mit Medikamenten ganz gut in Schach gehalten werden", sagte Aminati über ihre Erkrankung. "Der Grundtenor ist natürlich die Traurigkeit und die Angst, aber wir versuchen das Beste daraus zu machen", beschrieb die 30-Jährige ihren Alltag. Krebs habe sie zu einem glücklicheren und dankbareren Menschen gemacht.