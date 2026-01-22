Der wahre Grund, warum Harry bei seiner Aussage vor Gericht so emotional wurde

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Prinz Harry ist am dritten Tag des Verfahrens in seiner Zivilklage gegen den Verlag der Boulevardzeitung Daily Mail überraschend vorzeitig in den Zeugenstand getreten. Eigentlich sollte der jüngere Sohn von König Charles III. (77) erst am Donnerstag aussagen. Dass ein Royal überhaupt vor Gericht aussagt, ist ein außergewöhnliches Ereignis. Der 41-Jährige lächelte, als er am Mittwoch im verregneten London das Gerichtsgebäude betrat. Kurz darauf nahm er im Zeugenstand Platz. Prozess gegen britische Boulevardpresse Harry und andere Prominente, wie Popstar Elton John (78), werfen den Journalisten des Verlags vor, über Jahre illegale Recherchemethoden angewandt zu haben, um Schlagzeilen zu generieren. Unter anderem sollen Privatdetektive damit beauftragt worden sein, Telefongespräche und Mailbox-Nachrichten abzuhören, sogar Wanzen sollen zum Einsatz gekommen sein. Beim "Blagging" sollen sich Journalisten und deren Helfer unter Angabe einer falschen Identität Zugang zu persönlichen Daten wie Krankenakten und Bankauszügen verschafft haben. Der Verlag Associated Newspapers Limited (ANL) weist die Vorwürfe entschieden zurück.

Prinz Harry in Verfolgungswahn getrieben Die Beweislage ist schwierig: Im Fall von Prinz Harry hat das Anwaltsteam der Kläger 14 Zeitungsartikel vorgelegt, bei denen sie von einer illegalen Informationsbeschaffung ausgehen. Es geht darin unter anderem um die Beziehung zwischen Harry und seiner Ex-Freundin Chelsy Davy. Auf legalem Weg, so die Argumentation von Klägeranwalt David Sherborne, wäre es nicht möglich gewesen, an die teils intimen Informationen zu gelangen. Zudem will er anhand von Angaben Informationen zum Zahlungsverkehr eine enge Zusammenarbeit zwischen Mail-Journalisten und einschlägig bekannten Privatdetektiven aufzeigen.

Die Verteidigung hingegen behauptet, die Informationen seien den Journalisten von Freunden und Bekannten des Royals zugesteckt worden. Dass dies der Fall sein könnte, hat Harry nach eigenen Angaben jahrelang schwer belastet. Das habe Misstrauen erzeugt und "mich unvorstellbar in Verfolgungswahn getrieben und isoliert", so Harry laut einer schriftlichen Eingabe vor Gericht. Harry emotional bei äußerst persönlichem Prozess "Angespannt, gereizt und tränenreich – so lässt sich Prinz Harrys zweistündige Aussage im Zeugenstand gestern beschreiben", berichtet der britische Mirror. Es sei ein äußerst persönlicher Prozess für ihn und Harrys Aussage habe ein dramatisches Ende gefunden, als er die Vorstellung, kein Recht auf Privatleben zu haben, als "widerlich" bezeichnete. Besonders emotional wurde der Herzog von Sussex, als er über die Auswirkungen der Artikel auf seine Ehefrau sprach. Harry zufolge habe ANL "das Leben meiner Frau zur Hölle gemacht". "Seine Lippe zitterte, seine Stimme brach, als er sich daran erinnerte, wie sehr die 'Tausenden' von Artikeln ihn und seine Familie belastet hatten", beschreibt der Mirror-Bericht Harrys wohl vulnerabelsten Moment im Zeugenstand.