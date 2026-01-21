Prinzessin Désirée: Schwester von König Carl Gustaf ist tot

Der schwedische König Carl XVI. Gustaf trauert um seine ältere Schwester. Prinzessin Désirée starb am Mittwoch im Alter von 87 Jahren, wie das schwedische Königshaus mitteilte. Sie sei ein kreativer Mensch gewesen, träumerisch und humorvoll, künstlerisch und kinderlieb, hieß es. Sie liebte Reiten und Skifahren.

Ihre Hochzeit mit Freiherr Niclas Silfverschiöld in Stockholm hätten 1964 rund vier Millionen Menschen im Fernsehen verfolgt. Mit Silfverschiöld bekam Prinzessin Désirée drei Kinder, denen sie den Großteil ihrer Zeit gewidmet habe, so das Königshaus. 2017 wurde sie Witwe. Désirée hatte ein enges Verhältnis zu ihrer älteren Schwester Prinzessin Birgitta, die Ende 2024 gestorben war.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Michael Campanella/Getty Images Prinzessin Christina, Tord Magnuson, Prinzessin Birgitta und Prinzessin Désirée von Schweden