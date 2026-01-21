Nun meldet sich auch David Beckhams Ex-Assistentin zu Wort

Inmitten des neu entfachten Familiendramas bei den Beckhams hat sich Rebecca Loos, David Beckhams ehemalige Assistentin, zu Wort gemeldet und ist somit erneut in die Öffentlichkeit getreten. Loos sorgte vor fast zwei Jahrzehnten mit ihren Enthüllungen über eine angebliche Affäre mit Beckham für internationale Schlagzeilen. Nun schlägt sie sich auf die Seite seines Sohnes Brooklyn (26).

Loos: "Die Wahrheit kommt immer ans Licht" Loos, inzwischen Yoga-Lehrerin, wurde auf Instagram auf Brooklyns öffentlichen emotionalen Ausbruch gegen seine Eltern angesprochen. Sie reagierte darauf mit einem klaren Statement: "Die Wahrheit kommt immer ans Licht." Zudem zeigte sie sich solidarisch mit Brooklyn und seiner Ehefrau Nicola Peltz und kommentierte: "Ich bin so froh, dass er endlich für sich einsteht und öffentlich spricht! Seine arme Ehefrau hat mir so leid getan, da ich nur zu gut weiß, wie sie [David und Victoria] sein können!" Damit ordnet sich Loos jenem Lager zu, das Brooklyns Aussagen unterstützt und deutet an, dass das idyllische Familienleben der Beckhams oftmals eher Schein als Sein sein könnte. Jedoch gibt es auch vermeintliche Insider, die dem ältesten Sohn des Paares Lügen unterstellen und behaupten, er würde die Fakten verdrehen.