Einflussreicher Clan: Wie die Familie Peltz Brooklyn Beckham für sich vereinnahmt

Dass Brooklyn Beckham mit seinen Eltern David und Victoria Beckham gebrochen hat und ihnen allerhand vorwirft, sorgt derzeit für viel Wirbel. Monatelang kursierten Gerüchte um ein Zerwürfnis mit seiner Familie. Diese Woche erklärte Brooklyn in einer Story auf Instagram: "Ich habe nicht vor, mich mit meiner Familie zu versöhnen." Mehr dazu lesen Sie hier. Brooklyn Beckham - Solidarität mit Peltz' Familie Dafür scheint der Promi-Spross reichlich Unterstützung von der wohlhabenden Familie seiner Ehefrau Nicola Peltz zu bekommen. Finanziell scheint es den beiden jedenfalls an nichts zu mangeln - obwohl weder Peltz noch ihr Mann karrieretechnisch spürbare Erfolge vorzuweisen haben.

So reich sind Nicola Peltz' Eltern Nicola Peltz, die sieben Geschwister hat, ist die jüngste Tochter des einflussreichen Investors Nelson Peltz und des ehemaligen Models Claudia Heffner Peltz, die zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der US-amerikanischen High Society gehören. Das Vermögen von Nicolas Papa, der sich vom Ski-Lehrer zum erfolgreichen Hedgefonds-Manager hochgearbeitet hat, wird laut Forbes auf rund 1,6 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die aus einfachen Verhältnissen stammende Claudia Heffner Peltz startete Ende der 1970er-Jahre eine erfolgreiche Modelkarriere. Sie war in bekannten Magazinen wie Vogue, Harper’s Bazaar, Elle und Cosmopolitan zu sehen und modelte für prestigeprächtige Marken wie Calvin Klein und Chanel. Nach vielen Jahren im Modebusiness soll Nicolas Mutter ein geschätzten Vermögen von 5 Millionen US-Dollar vorweisen können. Damit hätten Peltz' Eltern mit den Beckhams einiges gemeinsam: Die Modemacherin und der ehemalige Profi-Fußballer stammen aus der Arbeiterklasse und haben sich ebenfalls ein beachtliches Imperium aufgebaut. Ihr gemeinsames Vermögen wird auf etwa 500 Millionen Pfund (ca 6,7 Mio. US-Dollar) geschätzt.

Peltzes und Beckhams: Unterschiedliche Prioritäten Wenn es um die Unterstützung ihrer Kinder geht, sollen die Familie Peltz und die Beckhams jedoch sehr unterschiedlich ticken. Schon vor einer Weile wurde berichtet, zwischen dem Peltz-Clan und den Brooklyns Eltern würden Meinungsunterschiedlichkeiten herrschen. Angeblich sollen Nicola Peltz' Vater und ihre Mutter völlig anderer Meinung sein als die Beckhams, wenn es um Finanzspritzen für ihre Kinder geht. Mehrere Millionen Dollar hat die Hochzeit von Nicola Peltz und Brooklyn Beckham gekostet. Es wurde als die wohl teuerste Hochzeit des Jahres gehandelt, als sich Beckham-Spross Brooklyn und die Milliardärstochter auf dem Anwesen der Peltz-Familie in Miami 2022 trauen ließen. Möglich war dies nicht zuletzt dank den vermögenden Familien des Paares. Inzwischen haben sich die Fronten allerdings verhärtet. Eine Quelle teilte der britischen Zeitung The Sun mit, die Familie Peltz habe den Eindruck, die Beckhams würden nicht ausreichend für ihren Sohn sorgen. Berichtet wurde 2025 unter anderem, Victoria Beckham und ihr Mann David hätten ihren Sohn und ihre Schwiegertochter beim Kauf ihres knapp 29 Millionen Dollar teuren Hauses in Hollywood nicht unterstützt - was der Familie Peltz angeblich missfalle. "Geld, so heißt es, ist die Wurzel allen Übels. Im Fall Beckhams vs. Peltzes hat sich die Sache jedenfalls als trügerisch erwiesen", wurde ein vermeintlicher Insider im Sommer von der Sun zitiert. "David und Victoria sind zwei Arbeiterkinder, die es zu etwas gebracht haben. Als es um den Kauf dieses Hauses ging, wollten sie ihrem Sohn natürlich nicht einfach Millionen Pfund in die Hand drücken – was für ein Zeichen soll das vermitteln?"

Dem Insider zufolge würden die Beckhams davon absehen, ihre Kinder "unnötig" zu verwöhnen. Ihnen sei es ein Anliegen, dass ihre Tochter und ihre drei Söhne den Wert des Geldes zu schätzen lernen. Der US-Unternehmer Nelson Peltz und seine Frau sollen ihre Tochter Nicola hingegen als ihren Augapfel ansehen und sicherstellen wollen, dass die Schauspielerin nie finanzielle Sorgen plagen. Und man geht davon aus, dass Brooklyns und Nicolas neues Haus größtenteils aus dem Geld ihres Treuhandfonds finanziert wurde. Nelson Peltz habe jedoch die Freigabe der Mittel genehmigen müssen. Zudem sollen Nicola und Brooklyn beim Kauf der Immobilie auch Arbeitsersparnisse beigesteuert haben, um sich das Fünf-Schlafzimmer-Anwesen in Hollywood leisten zu können. Den Beckhams werfe die Peltz-Familie vor, ihre Kinder mit 18 Jahren finanziell praktisch abgeschnitten zu haben. Eine Anschuldigung, welche die Beckhams insgeheim wütend machen soll. Ein Insider aus dem Umfeld der Designerin und des Ex-Kickers betont, die beiden würden Brooklyn immer unterstützen, wenn er es braucht. Verhätscheln wollen sie ihn und ihre anderen Kinder aber nicht. Indes versuchte eine andere Quelle, die Behauptungen gegenüber The Mirror zu relativieren. "Es ist enttäuschend – und ehrlich gesagt absurd – dass jemand versucht, die Ehe von Nicola und Brooklyn und diesen bedeutsamen Meilenstein des Eigenheimbesitzes in eine toxische Richtung zu verkehren", so der Insider.